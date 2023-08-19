Бачили динозаврів. Океан розсікає риба, здатна жити 100 років і харчуватися стоячи на голові (фото)

Представники цього виду вважалися давно вимерлими, поки вчені знову не виявили її біля східного узбережжя Африки.

Латимерія західної частини Індійського океану або латимерія африканська (Latimeria chalumnae) вважалася вимерлою десятки мільйонів років тому, за часів динозаврів. Однак 1938 року біля узбережжя Південної Африки її знову вивудили з океану, таким чином вона стала "вимерлою" рибою Лазар, пише Live Science.

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Ці стародавні костисті риби проводять свої дні, ховаючись у печерах, а вночі вибираються на полювання. Як правило, вони харчуються різноманітною рибою і головоногими, включно з кальмарами й каракатицями. Дослідники зазначають, що представники цього стародавнього виду здатні досягати 2 метрів завдовжки та до 90 кілограмів ваги. Крім того, ці великі примітивні риби здатні надзвичайно довго жити.

Голова збереженого екземпляра латимерії в Пекіні, Китай Фото: Alamy

Спочатку вчені вважали, що африканські латимерії живуть близько двох десятків років, проте дослідження 2021 року, в якому вчені, подібно до річних кілець дерев, вивчили кальцифіковані структури на лусці риб. Результати дослідження показали, що представники цього виду насправді здатні жити до 100 років.

Вчені також виявили, що африканські латимерії вкрай повільно досягають статевої зрілості: самці здатні розмножуватися лише після 40, а самки — після 58 років. При цьому в них найтриваліший період вагітності серед усіх відомих хребетних — вагітність триває 5 років.

Нещодавні дослідження показують, що латимерія може жити до 100 років Фото: Bruce Henderson

Ще одним не менш захопливим фактом є те, що представники цього виду здатні використовувати під час полювання дивовижну техніку стояння на голові. Вони здатні проробляти цей трюк завдяки своєму особливому скелету, більша частина кісткової маси якого припадає на їхню голову і хвіст.

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