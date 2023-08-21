Не так багато, як здається: скільки людей потрібно для управління колонією на Марсі

Учені вважають, що тільки психологічно стійкі люди зможуть вижити на Марсі.

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, для того, щоб перша людська база на Марсі нормально функціонувала, потрібно набагато менше людей, ніж припускали попередні дослідження. Це показало моделювання, яке схоже на комп'ютерну гру The Sims, пише Futurism.

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Скільки людей буде потрібно, щоб керувати форпостом на Марсі? На це питання досить складно відповісти, з огляду на величезну кількість змінних, починаючи від наявності необхідних ресурсів, палива закінчуючи психологічними особливостями колоністів. І все ж американські вчені вирішили провести дослідження і з'ясували, що для виживання постійної бази на Марсі потрібно всього 22 людини.

Попередні дослідження показували, що для ефективного управління такою першою марсіанською колонією потрібно від 100 до 500 осіб, але тепер учені вважають, що це надто велика кількість і в цьому немає потреби.

За словами вчених, у минулих наукових роботах припущення про кількість колоністів не враховували реальності соціальної та психологічної поведінки людей далеко від Землі. Автори вважають, що людські групи є складними взаємодіючими системами, де психологічна стійкість відіграє одну з ключових ролей. Також учені вважають, що перша колонія не буде повністю автономною і залежатиме від поставок припасів із Землі. Також автори припускають, що відправляти величезну кількість людей на Марс буде набагато дорожче, ніж відправляти туди ж космічні кораблі з необхідними ресурсами.

Для виживання постійної бази на Марсі потрібно всього 22 людини Фото: New Atlas

Свої результати вчені отримали, коли створили комп'ютерне моделювання, схоже на комп'ютерну гру The Sims. У цьому моделюванні кожен колоніст отримав різні характеристики та вміння. Потім їм було доручено виконувати різні обов'язки під час проживання в колонії на Марсі.

Учені, наприклад, ввели в моделювання дані про те, як люди поводитимуться в стресових ситуаціях, як справлятимуться з труднощами, наскільки високою може бути їхня психологічна стійкість. При цьому кожен колоніст у моделі отримав різні психологічні риси.

За словами вчених, кількість "невротиків", які полетять на Марс, потрібно звести до абсолютного мінімуму. Як показало моделювання, колоністи з "невротичною" психологією помирають набагато частіше, ніж люди з іншою психологією, і щойно їхня популяція досягає досить низького рівня, населення колонії стабілізується.

Моделювання було розраховане на те, що колоністи житимуть на Марсі протягом 28 років, і з огляду на отримані дані, науковці вважають, що

Автори дослідження підкреслюють, що соціальні та поведінкові аспекти людей можуть дуже сильно вплинути як на успіх, так і на провал такої місії.

Фокус уже писав про те, що вертоліт Ingenuity здійснив черговий політ на Марсі, але він був не зовсім звичайним. Він був необхідний для того, щоб зрозуміти, що вплинуло на переривання попередньої місії.

Нагадуємо, що перша за історію незалежної Росії місія на Місяць завершилася катастрофою. Посадковий апарат "Луна-25" не зміг виконати поставлене завдання і впав на поверхню супутника Землі, як уже писав Фокус.