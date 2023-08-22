Щурі та миші в науці: понад 1 мільйон щороку використовують для експериментів, але чому

Експерименти на тваринах є темою, яка викликає палкі дискусії та етичні проблеми в суспільстві. Деякі люди ставлять під сумнів необхідність їх використання в наукових дослідженнях, тоді як інші вважають, що це необхідно для забезпечення добробуту як людей, так і тварин.

У нещодавньому дослідженні розглядають обґрунтування, що лежать в основі використання тварин у наукових вивчених, переваги та складнощі, притаманні цьому напрямку, а також етичні критерії та правові межі, які регулюють його проведення, пише Nature World News.

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Дослідження на тваринах включають випробування нових ліків, вакцин, методів лікування або апаратів; вивчення походження і механізмів виникнення хвороб; дослідження фундаментальних біологічних процесів, а також спостереження або маніпуляції з поведінкою, фізіологією, генетикою або екологічними взаємодіями тварин.

Основним стимулом для використання тварин у дослідженнях є їхня біологічна спорідненість з людиною та спільна вразливість до цілого спектру захворювань.

Миші, ДНК яких на 98% повторює ДНК людини, є біологічно близькими аналогами, тоді як щурі мають аналогічну серцево-судинну, дихальну, нервову та травну системи.

Інтеграція тварин у дослідження сприяє глибшому розумінню фізіологічних процесів, етіології та прогресування хвороб, а також стратегій запобігання, діагностики, пом'якшення або полегшення цих недуг.

Миші, ДНК яких на 98% повторює ДНК людини, є біологічно близькими аналогами, тоді як щурі мають аналогічну серцево-судинну, дихальну, нервову та травну системи Фото: Shutterstock

Цей напрям досліджень також має потенціал для виявлення нових стратегій для покращення добробуту як людей, так і тварин. Це може охоплювати розробку інноваційних ліків, вакцин, методів лікування чи апаратів; покращення стандартів харчування, гігієни чи безпеки; зменшення болю та страждань.

Сфера досліджень на тваринах не є статичною, а навпаки, вона постійно розвивається, реагуючи на нові запити, відкриття та виклики, що виникають у зв'язку з науковим прогресом.

Вчені постійно намагаються вдосконалювати свої методології, результати та вплив, одночасно борючись з моральними та суспільними побоюваннями, які виникають у зв'язку з їхнім впровадженням.

Крім того, важливо визнати, що дослідження на тваринах не проводять без урахування етичних міркувань і регуляторних меж.

Використання тварин у наукових дослідженнях регулюється низкою етичних принципів, спрямованих на забезпечення того, щоб такі дослідження були виправдані потенційними вигодами і потенційна шкода — пом'якшена.

Вчені постійно намагаються вдосконалювати свої методології Фото: pexels.com

Ці принципи об'єднані в межах "3R": скорочення (зменшення кількості тварин, яких використовують), вдосконалення (використання менш інвазивних методів) і заміна (заміна альтернативами, що не пов'язані з тваринами).

Ціла низка законів і керівних принципів додатково диктує критерії та правила поводження з тваринами та їх використання в дослідженнях, утворюючи так регуляторний апарат для нагляду за такою діяльністю.

Крім того, обов'язковим є дотримання спеціальних правил, що стосуються походження, утримання, лікування, тестування, моніторингу, документування та евтаназії тварин, які беруть участь у дослідженнях.

Нагляд вимагає присутності компетентних осіб, які знаються на питаннях добробуту тварин та етики.

Дискурс навколо досліджень на тваринах є складним і поляризованим, що вимагає ретельного вивчення і регулювання.

Чому миші - найкращі кандидати для досліджень

Знаючи мотиви використання тварин у дослідженнях, зваживши переваги та складнощі, а також зрозумівши етичні парадигми та правила, що їх охоплюють, можна приймати виважені та сумлінні рішення щодо досліджень на тваринах.

Раніше Фокус писав, як за допомогою ДНК з лап білих ведмедів науковці зможуть стежити за популяціями цих тварин на тлі похмурих прогнозів щодо можливого зникнення всіх білих ведмедів (Ursus maritimus) до кінця століття.