Короткі лапки, довга історія: двоюрідні брати тиранозавра розкривають еволюційну таємницю

Тиранозавр Рекс, відомий своїми мініатюрними передніми лапами, став об'єктом нового дослідження. Нещодавні вивчення припускають, що ця особливість могла мати спадкову природу.

Група дослідників з Університету Бата виявила скам'янілі рештки "примітивних родичів" тиранозавра у Марокко. Ці стародавні істоти належать до ряду абелізаврів (Abelisauridae) — м'ясоїдних динозаврів, що мешкали в Північній півкулі, пише Daily Mail.

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Вивчення цих скам'янілих решток дозволяє зрозуміти їхні характерні риси. Ці істоти мали усічену, схожу на бульдожу морду — характерну особливість — і, що цікаво, навіть коротші передні кінцівки, ніж у тиранозавра Рекса.

Під час розкопок недалеко від Касабланки науковці виявили рештки двох нововиявлених видів. Походження цих зразків можна простежити до епохи, що безпосередньо передувала падінню астероїда на Землю, катаклізму, який стався близько 66 мільйонів років тому.

Провідний дослідник доктор Нік Лонгріч поділився своїми міркуваннями, виділивши несподівану природу цих знахідок: "Незвичним є геологічний контекст — ці зразки вийшли з морських шарів, розташованих у мілководному тропічному морі, що кишить плезіозаврами, мозазаврами та акулами. Це не звичне середовище, яке можна було б уявити як притулок для динозаврів. Але вони там є".

Кістку гомілки більшого з двох нових динозаврів знайшли в Сіді Ченнане, поблизу Касабланки Фото: University of Bath

На сьогодні наукова група представила колекцію з п'яти різних видів динозаврів, що мешкають у цьому регіоні. Серед них — скромний за розмірами качкодзьобий динозавр, відомий як Ajnabia, титанозавр з подовженою шиєю, гігантський Chenanisaurus, а тепер і нещодавно відкрита пара абелізаврів.

Доктор Лонгріч уточнив, що інші скам'янілості з тієї ж місцевості тепер проходять ретельне дослідження. Він зазначив: "Ці зразки залишаються предметом постійного вивчення, тому наші нинішні знання про них обмежені. А проте важливо підкреслити надзвичайну різноманітність, що характеризує це зібрання динозаврів".

Висновки, отримані в результаті цього дослідження, свідчать про процвітання популяції динозаврів, яка проіснувала в Північній Африці до переломного моменту падіння астероїда близько 66 мільйонів років тому.

Професор Нур-Еддін Джаліл, співавтор дослідження, пояснив значення отриманих результатів. "Під час правління тиранозавра як головного хижака в Північній Америці абелізаври піднялися на вершину харчового ланцюга в Північній Африці", — пояснив він.

Дослідник також додав, що скам'янілості динозаврів збігаються зі скам'янілостями поширеніших морських рептилій, і обидві ці знахідки свідчать про те, що до крейдово-палеогенової кризи біорізноманіття не тільки не зменшувалося, а навпаки, процвітало у своєму розмаїтті.

Раніше Фокус писав про "колізей динозаврів" — найбільше місце знахідок слідів динозаврів на Алясці.