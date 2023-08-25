Стало тільки гірше. "Екологічний" паперовий посуд також небезпечний для планети, як і пластик

Дослідники вважають, що паперові трубочки, стаканчики й тарілки містять потенційно токсичні хімічні речовини та шкодять навколишньому середовищу.

Десятиліттями дослідники намагаються знайти екологічну заміну одноразовому пластиковому посуду, але, схоже, найкраще, що ми можемо зробити для планети — відмовитися від використання одноразового посуду в принципі, пише Daily Mail.

Ми можемо думати, що піклуємося про Землю, використовуючи паперові соломинки, стаканчики і тарілки, проте нове дослідження показує, що вони містять довговічні і потенційно токсичні хімічні речовини. Під час нового дослідження бельгійські вчені перевірили 39 марок соломинок на наявність групи синтетичних хімікатів, відомих як полі- і перфторалкільні речовини (PFAS).

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати дослідження свідчать про те, що PFAS було виявлено в більшості протестованих зразків, проте найбільша їх кількість спостерігалася в трубочках, зроблених із бамбука та паперу. Зазначимо, що синтетичні хімікати використовуються для виготовлення повсякденних товарів — від верхнього одягу до посуду з антипригарним покриттям, стійких до води, тепла і плям. Водночас учені роками попереджають, що вони потенційно небезпечні для здоров'я людей, дикої природи та навколишнього середовища.

Річ у тім, що ці речовини розкладаються надзвичайно повільно і можуть зберігатися в навколишньому середовищі тисячоліттями. Саме ця їхня властивість і призвела до того, що їх прозвали "вічними хімікатами". Попередні дослідження вже показали, що PFAS пов'язані з низкою проблем зі здоров'ям, зокрема:

низька реакція на вакцини;

низька вага при народженні;

захворювання щитоподібної залози;

підвищений рівень холестерину;

пошкодження печінки;

рак нирок;

рак яєчок.

Під час дослідження вчені відібрали майже чотири десятки різних марок соломинок для пиття, виготовлених із 5 матеріалів:

папір;

бамбук;

скло;

неіржавна сталь;

пластик.

Соломинки, які здебільшого були куплені в магазинах, супермаркетах і ресторанах швидкого харчування, були піддані двом тестам на наявність PFAS. Результати дослідження свідчать про те, що більшість брендів (69%) містять вічні хімікати. При цьому найчастіше їх містили соломинки, зроблені з паперу та бамбука. Зазначимо, що найбільш поширена PFAS, перфтороктанова кислота, заборонена в усьому світі ще з 2020 року.

Крім того, вчені виявили трифтороцтову та трифторметансульфонову кислоти, які добре розчиняються у воді, а тому можуть легко вимиватися із соломинок. Науковці зазначають, що концентрації PFAS у всіх зразках були низькими, а оскільки більшість людей рідко використовують соломинки — ризик для здоров'я людини залишається обмеженим. Однак "вічні хімікати" можуть роками залишатися в організмі людини, а отже, їхня концентрація з часом лише збільшуватиметься, що потенційно становить загрозу для здоров'я.

За словами співавтора дослідження, вченого-еколога з Університету Антверпена, доктора Тімо Гроффена, результати дослідження свідчать, що соломинки, виготовлені з матеріалів рослинного походження, наприклад, бамбука або паперу, часто рекламують як стійкіші та екологічно чистіші, проте це не зовсім так. Зрештою автори дослідження рекомендують використовувати соломинки з неіржавної сталі або зовсім відмовитися від них.

Раніше Фокус писав про те, що стартап на Kickstarter розробив крижані соломинки для напоїв.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.