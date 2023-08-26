Історичні кадри. Оприлюднено ролик перших "кроків" місяцеходу місії "Чандраян-3" на Місяці (відео)

Також індійські вчені показали, який вигляд мають апарати знаменитої місячної місії з космосу.

Індійська організація космічних досліджень оприлюднила відеоролик, на якому видно, як місяцехід "Праг'ян" із місії "Чандраян-3" зробив свої перші "кроки" на поверхні супутника Землі. Також було показано перше зображення і місяцеходу, і посадкового апарату "Вікрам" із космосу, пише Space.

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Хоча обидва індійські апарати в межах місії "Чандраян-3" вперше в історії вивчення Місяця висадилися недалеко від Південного полюса нашого супутника 23 серпня, місяцехід виїхав на поверхню Місяця тільки 24 серпня. Про це докладно вже писав Фокус. Але індійське космічне агентство оприлюднило відеоролик, знятий камерами посадкового апарату "Вікрам", на якому видно, як місяцехід "Праг'ян" розпочинає подорож Місяцем тільки 25 серпня.

На цьому ролику видно, як 90-сантиметровий місяцехід уперше в історії людства виїжджає на поверхню Місяця, де ще не бував жоден космічний апарат. "Праг'ян" розгорнув свою сонячну панель, щоб зарядити батарею і м'яко спустився з посадкового модуля на місячну поверхню, де залишив свої перші сліди від шести коліс.

Ще на одному відео, опублікованому індійськими вченими, показано момент, коли посадковий модуль опускає свою рампу і місяцехід розгортає сонячну панель перед виїздом на поверхню Місяця.

Також індійське космічне агентство показало в режимі сповільненої зйомки момент приземлення на Місяць посадкового модуля "Вікрам" на ще одному відеоролику.

За словами індійських учених, місяцехід уже проїхав 8 метрів на Місяці і всі його прилади та системи працюють у штатному режимі.

За словами індійських учених, місяцехід уже проїхав 8 метрів на Місяці і всі його прилади та системи працюють у штатному режимі Фото: ISRO

Також індійське космічне агентство оприлюднило знімок посадкового модуля і місяцеходу місії "Чандраян-3", який було зроблено з космосу камерою орбітального апарату "Чандраян-2". Цей апарат із 2019 року перебуває на орбіті навколо Місяця, а його напарники, посадковий модуль і місяцехід, чотири роки тому розбилися під час спроби приземлитися на супутнику Землі.

Індійське космічне агентство оприлюднило знімок посадкового модуля і місяцеходу місії "Чандраян-3", який було зроблено з космосу камерою орбітального апарату "Чандраян-2" Фото: ISRO

Обидва індійські апарати вивчатимуть поверхню Місяця недалеко від його південного полярного регіону протягом одного місячного дня, а це 14 земних днів. Поки достатня кількість сонячного світла потрапляє на Місяць, батареї апаратів можуть отримувати енергію. Після настання місячної ночі кількість світла стане значно меншою, а також дуже сильно знизиться температура на поверхні супутника. Тому індійські апарати, найімовірніше, не зможуть пережити цю місячну ніч.

Індія стала першою країною у світі, яка посадила свої космічні апарати в районі Південного полюса Місяця і лише четвертою країною, що здійснила взагалі висадку апаратів на супутник Землі.

Нагадуємо, що після приземлення на Місяць місії "Чандраян-3" індійські вчені показали знімок місця посадки, зроблений камерою посадкового модуля, як уже писав Фокус.

Про те, як відбулася посадка апаратів індійської місії "Чандраян-3", вартістю 73 млн доларів, на Місяць, Фокус уже докладно писав.

Космічні агентства світу намагаються посадити свої апарати саме в районі Південного полюса Місяця, а США і Китай вже запланували висадку в цьому регіоні своїх астронавтів. Фокус уже писав про те, чим такий важливий цей місячний регіон.