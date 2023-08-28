Новий кіт Шредінгера. Ефект плацебо розколов людей на два табори і викликав бурхливе обговорення

У центрі чергових запеклих суперечок в інтернеті опинився найсуперечливіший у світі медицини засіб — просте плацебо.

Ефект плацебо, що означає поліпшення самопочуття під час прийому неефективних засобів лікування, наприклад, цукрової пігулки, являє собою дивовижне явище. Багато хто з нас уже не раз чув про нього — пацієнтові дають пустушку, і він чомусь почувається краще, хоча таблетка не має жодних лікувальних властивостей. Але недавні дискусії пролили світло на той факт, що ефект плацебо може проявлятися навіть тоді, коли пацієнти знають, що отримують плацебо, суперечачи самій суті ефекту, пише IFLScience.

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Давайте розберемося в цьому докладніше. Деякі дослідники провели інтригуючий експеримент. Вони пояснили групі учасників концепцію ефекту плацебо, а потім приклали до їхніх передпліччям нагрівальні пластини. Учасники знали, що їм дають плацебо-крем, проте вони змогли терпіти тепло довше, ніж ті, кому дали плацебо без пояснення причин. І цим справа не обмежується. Були навіть випадки, коли пацієнти з хворобою Паркінсона демонстрували помітні поліпшення після прийому плацебо.

І це не просто цікаві експерименти — лікарі дійсно часто впроваджують плацебо у свою практику. За даними одного опитування, за рік 3% американських лікарів використовували як плацебо фізрозчин, 2% — цукрові пігулки, 41% — безрецептурні болезаспокійливі засоби і 38% — вітаміни. Доволі дивовижним результатом того ж опитування стало те, що 13% лікарів використовували як плацебо навіть антибіотики та седативні препарати.

Однак не всі згодні з ідеєю використання плацебо. Деякі стверджують, що використання плацебо може бути розцінено як обман пацієнтів. Інші вважають, що спостережувані поліпшення після приймання плацебо можуть бути просто зумовлені природним розвитком хвороби або статистичним явищем, що зветься "регресією до середнього значення", яке означає, що якщо спостерігається екстремальне значення, то наступне спостереження буде, як правило, ближче до середнього. Бурхливі дискусії з цього приводу вибухнули на платформі Х (колишній Twitter), після того, як один з користувачів вказав на те, що ефект плацебо все одно спостерігається навіть у людей, які знають, що препарати, які вони вживають, ніяк їм не допоможуть. Але відходячи від висловлювання думок з цього приводу і орієнтуючись на науковий підхід, згадаймо дослідження, які вже торкалися незвичайної природи цього ефекту.

У далекому 2001 р. для того, щоб справді зрозуміти вплив плацебо, група спеціалістів проаналізувала 114 клінічних досліджень, у яких порівнювали вплив плацебо та відсутність лікування взагалі. Результати? Плацебо справді показали певний ефект щодо болю та інших суб'єктивних відчуттів пацієнтів, але не було отримано суттєвих доказів того, що плацебо можуть призвести до реальних змін у захворюваннях або станах.

Подальше дослідження, проведене 2004 року, підтвердило ці висновки. У ньому знову було знайдено обмежені докази ефекту плацебо і навіть зазначено, що той незначний ефект, який спостерігався, міг бути зумовлений необ'єктивністю самого дослідження.

На закінчення слід зазначити, що світ ефекту плацебо інтригуючий, але надзвичайно складний. Хоча він може принести деяке полегшення при суб'єктивних переживаннях і симптомах, таких як біль, все ще залишається відкритим питання про його ширшу ефективність і механізм дії. Тож ефект плацебо — це не просто цукрова пігулка, а розуміння глибших тонкощів роботи нашого розуму й тіла, до яких нам іще належить докопатися.

Раніше Фокус писав про те, що плацебо виявився ефективнішим проти болю в спині та шиї, ніж опіоїди. Дослідники вирішили перевірити, наскільки необхідні опіоїди для лікування гострого, короткочасного болю в спині або шиї.

Також Фокус писав про те, як грамотно сперечатися і яку тактику використовувати, щоб виграти в будь-якій дискусії. Посилаючись на дослідження науки людської поведінки, експерт розповів, як варто вести бесіду і доводити свою точку зору для найбільш плідних результатів.

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