Подарунок долі чи випробування. Як великі вітряні електростанції впливають на морське життя

Нове дослідження пролило світло на те, як використання морських електростанцій впливає на життя мешканців морів і птахів.

Цього року людство вже зіткнулося з наслідками спалювання викопного палива та інших антропогенних впливів — унаслідок цього на планету обрушилися рекордні хвилі тепла, масштабні інтенсивні лісові пожежі та неймовірне підвищення температури поверхні океану, пише IFLScience.

В узгоджених зусиллях з подолання кліматичної кризи уряди звертаються до морських вітряних електростанцій (OWF) як до джерела відновлюваної енергії. Зазначимо, що OWF фактично є однією з найбільших форм відновлюваної енергії — наприклад, найбільша у світі вітряна електростанція займає площу в 462 квадратних кілометри, а кожна з її турбін височіє над поверхнею океану на 200 метрів. Вчені зазначають, що електростанція подібних розмірів здатна забезпечити електроенергією понад 1,4 мільйона додому.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак дослідники все ще сперечаються про те, який вплив подібні морські вітряні електростанції чинять на морське життя і навколишню природу. Вважається, що OWF можуть чинити різний вплив на навколишній океан: від шуму і зміни гідродинаміки, що змінює поведінку риб і китів, до змін чисельності та різноманітності видів у місцях і базування.

При цьому деякі дослідники вважають, що постраждати можуть не тільки морські мешканці, а й птахи, що мешкають у Північному і Балтійському морях, де розташована переважна більшість морських електростанцій. Наприклад, в одному зі звітів дослідників з BirdLife International йдеться, що 12 видів північних і балтійських морських птахів наражаються на високий ризик зіткнення з фермами, а 7 і зовсім можуть бути витіснені зі свого звичного ареалу проживання.

Утім, не всі впливи є негативними. Наприклад, більш раннє дослідження переміщення гаванських і сірих тюленів у Північному морі показало, що вони часто відвідували ферми, полюючи на здобич між турбінами. Вчені дійшли висновку, що турбіни можуть служити чимось на кшталт штучних рифів, являючи собою нове і концентроване джерело здобичі.

З іншого боку вчені зазначають, що важко передбачити повною мірою потенційні наслідки для довкілля від цих несподіваних штучних рифів. За словами авторки дослідження Дебори Рассел, насправді лише невелика частина тюленів, які спостерігалися в дослідженні, використовувала вітряні електростанції та турбіни.

Рассел також зазначає, що сьогодні морські електростанції покривають лише невелику частину ареалу проживання тюленів у морі. Однак якщо надалі вони стануть більшими, це може призвести до того, що під загрозою опиняться більше ссавців.

Вчені зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб повною мірою зрозуміти всі можливі наслідки масового використання морських електростанцій. Дослідники також зазначають, що нові електростанції мають бути зведені з урахуванням деяких рекомендацій, які дадуть змогу захистити морських птахів і мешканців океану.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яке кліматичне майбутнє чекає на Землю.