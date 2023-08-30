До останньої крихти. Створено перші у світі свинячі реберця з їстівними кістками (фото)

Передбачається, що їхнє приготування не триватиме понад 15 хвилин, при цьому покупці зможуть спробувати не тільки соковите м'ясо, а й згризти самі кісточки.

Перші у світі ребра з їстівними кістками були створені фірмою-виробником підробленого м'яса Juicy Marbles, які раніше вже випустили рослинні аналоги стейків і навіть цілої свинячої корейки. Тепер прийшла черга реберець, які можна приготувати на грилі або в духовці всього за 15 хвилин, пише Daily Mail.

За словами виробників, цей продукт є революційним, оскільки дасть змогу повернути "первозданну радість" від вживання м'яса на кістці вегетаріанцям і веганам, яким зараз недоступний цей досвід.

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Зазначається, що обмежену партію ребер Bone-In вже розпродано, але Juicy Marbles планує запустити їх у загальний випуск уже 2024 року. Компанія поки що не називає точної вартості продукту, проте передбачається, що він коштуватиме дорожче, ніж справжня м'ясна версія. Утім, як і інші продукти виробника.

Свинячі ребра на рослинній основі можна приготувати всього за 15 хвилин Фото: Juicy Marbles

Представники компанії вважають, що велика поверхня для карамелізації та насичений жиром кожен шматочок ребер є "ідеальним поєднанням хрусткої скоринки, що тане в роті, і ніжного, соковитого м'яса". Цікавим є й те, що кістки цих ребер, по суті, також їстівні, оскільки складаються з поживного рослинного білка.

Творці зазначають, що їхній продукт повністю складається з соєвого білка, соняшникової олії, солі та води, а також соку червоного буряка, що надає їм насиченого кольору м'яса. За словами дослідників, спочатку вони планували створити реберця без кісток, однак зрозуміли, що це буде недостатньо добре.

Свинячі ребра на рослинній основі можна приготувати всього за 15 хвилин Фото: Juicy Marbles

Потім вони створили кістки й спробували їх сирими — на жаль, вони виявилися не такими вже й смачними. Однак коли команда обсмажила реберця, вони роздулися і перетворилися на хрустку закуску.

Співробітники компанії зазначають, що багато веганів відмовилися від вживання м'яса зовсім не тому, що не люблять його, а тому, що усвідомлюють свій вуглецевий слід. Крім того, дієта з високим споживанням червоного м'яса пов'язана з такими захворюваннями як рак, діабет і хвороби серця. У результаті компанія вважає, що їхні рослинні свинячі реберця, стейки та корейка допоможуть замінити оригінальні продукти та зменшити вплив, який їхнє виробництво чинить на планету.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися вирощувати в пробірці справжні соковиті стейки.