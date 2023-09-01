На відшибі Сонячної системи. Уперше знайдено величезний кратер на маленькому світі за Плутоном

Учені виявили перший великий кратер з усіх відомих на світах на краю Сонячної системи.

Згідно з дослідженням, розміщеним на сервері препринтів arXiv, астрономи вперше виявили величезний кратер на маленькому об'єкті, що є кандидатом на карликову планету і розташований на краю Сонячної системи, пише Inverse.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Маленький об'єкт, який знаходиться за Плутоном і можливо стане називатися карликовою планетою, обертається на краю Солоної системи в поясі Койпера. Ця кам'яниста сфера діаметром 800 км не має власного імені і називається поки що 2002 MS4.

Цей об'єкт обертається навколо Сонця приблизно в 42 рази далі, ніж Земля, тобто приблизно на відстані 6,3 млрд км. Спостерігати за 2002 MS4 надзвичайно складно через його віддаленість від нас і малу здатність відбивати світло.

Проте вченим вдалося вперше виявити величезний кратер на такому дуже віддаленому від нас космічному об'єкті. Хоча це здивувало астрономів, адже в цьому регіоні космосу зіткнення астероїдів або їхніх уламків з іншими тілами відбуваються дуже рідко. Тим більше, вони не утворюють таких величезних кратерів. За словами вчених, наразі це єдиний великий кратер, виявлений на світі за Плутоном.

Кратер, розташований у північній півкулі 2002 MS4, і його поява була викликана падінням чогось дуже великого, найімовірніше, астероїда. Унаслідок зіткнення утворився кратер трохи глибший і вдвічі ширший, ніж той, що залишився після падіння астероїда, який убив динозаврів на Землі.

Кратер на 2002 MS4 приблизно у 20 разів більший, ніж Аризонський кратер у США Фото: Inverse

Краї кратера підносяться над поверхнею 2002 MS4 приблизно на 25 км, тобто він вищий майже в 3 рази, ніж гора Еверест і приблизно на 3 км вищий, ніж найвища гора в Сонячній системі — гора Олімп на Марсі. Ширина кратера становить приблизно 320 км, а глибина — майже 45 км.

Утворення такого великого кратера на такому маленькому об'єкті може свідчити про те, що такі карликові планети мають більш насичене подіями минуле, ніж ми думаємо, вважають учені.

Поки що 2002 MS4 є одним із найбільших і найцікавіших для досліджень об'єктів у поясі Койпера. Подібні об'єкти обертаються тут від самого початку існування Сонячної системи, тож розкриття минулого таких світів, як MS4 2002 року, може пролити світло на те, як формуються планети і зоряні системи.

Фокус уже писав про те, що телескоп NASA виявив новий Юпітер. Рік тут один з найдовших серед відомих планет. Космічний телескоп TESS виявив одразу дві нові планети, але одна з них має щонайменше дві відмінні унікальні особливості.

Фокус також писав про те, яким чином Плутон втратив статус дев'ятої планети і чому це сталося, а також про те, що зараз вважається карликовою планетою.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, що з себе представляють найдивніші сигнали з космосу — швидкі радіосплески. Ці яскраві потужні потоки енергії залишаються багато в чому загадкою для астрономів, але дещо про них усе-таки відомо.