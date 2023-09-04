Врятує від раптової смерті в старості. Зміцнення кісток усього на 3% знижує ризик перелому стегна на 45%

Секрет безпечнішого і здоровішого майбутнього криється в невеликому зміцненні щільності кісток, про способи досягнення якого розповіли вчені.

Щорічно мільйони людей у віці 65 років і старше потрапляють до лікарні у зв'язку з переломами стегна. Наслідки подібних переломів у довгостроковій перспективі, в такому віці, часто серйозніші, ніж ми думаємо. Адже якщо вам більше 50 років і ви зламали стегно, то ймовірність того, що через рік вас не буде в живих, становить один до трьох. На щастя, згідно з новим дослідженням, лише трохи зміцнивши кістки, ви можете значно зменшити ризик подібного перелому, пише New Atlas.

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Якщо ви й одужаєте, то все одно можете зіткнутися з довгостроковими проблемами. І справа не тільки в самому переломі: подібна травма часто призводить до таких серйозних ускладнень, як інсульт, серцеві захворювання, інфекції та пневмонія. Відновлення відбувається повільно, і за цей час м'язи можуть ослабнути, що збільшить імовірність нового падіння. Фактично, ці самі падіння є причиною 95% усіх переломів стегна. Багато людей, які одужали, виявляються менш самостійними, ніж раніше, живуть із постійним болем і труднощами в пересуванні.

З віком щільність кісток, природно, знижується, але останні дослідження дають надію. Так, нове дослідження, проведене в Сіднейському технологічному університеті, показало, що навіть незначне поліпшення стану кісток може істотно знизити кількість переломів стегна. Професор Туан Нгуєн і його співробітники виявили, що, здавалося б, невеликі, ледь помітні зміни в наших кістках можуть мати величезне значення.

Для того щоб дійти такого висновку, вони проаналізували дані понад 3600 чоловіків і жінок у двох різних вікових групах. Результати виявилися дивовижними: скромне збільшення щільності кісток на 3% призвело до значного зниження кількості переломів стегна на 45%. Раніше експерти вважали, що для такого зниження необхідно підвищити щільність кісток приблизно на 10%.

Під час дослідження розкрився ще один цікавий момент: хоча люди із захворюванням, званим остеопорозом, що різко знижує щільність кісткової тканини, схильні до високого ризику переломів стегна, вони не становлять більшість постраждалих. Виявляється, більшість переломів стегна трапляється у тих, хто не страждає на остеопороз. Це означає, що кожна людина, особливо літня, повинна активно піклуватися про своє здоров'я кісток.

І головна хороша новина для всіх нас: досягти цього невеликого, але вкрай важливого поліпшення на 3% може бути простіше, ніж ви думаєте. Вчені рекомендують включити у свій розпорядок дня легкі фізичні вправи, відмовитися від куріння і стежити за споживанням вітамінів і мінералів. Заняття спортом не тільки зміцнюють кісткову тканину, а й покращують рівновагу і координацію, знижуючи ризик неприємних падінь. Крім того, активний спосіб життя сприяє гостроті розуму.

По суті, ваш спосіб життя відіграє ключову роль у здоров'ї кісток. За словами професора Нгуєна, відмова від паління, помірна активність і правильне харчування допоможуть зберегти наші кістки і зменшити шанс неприємних і навіть згубних наслідків їхніх травм. Таким чином, навіть якщо старіння неминуче, перелом стегна — це не обов'язково хрест на решті років життя. Невеликі зміни можуть призвести до більш безпечного і здорового майбутнього.

Раніше Фокус писав про те, як "ледаче" фізичне навантаження запобігає переломам. Згідно з дослідженням Астонського університету, механічні вібрації можуть допомогти поліпшити роботу наших м'язів і контроль над балансом.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.