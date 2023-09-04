Кулінарний ворог метастаз. Імбир із Південно-Східної Азії допомагає в боротьбі з раком

Цей імбир відомий своїм неповторним ароматом. Але в майбутньому він може стати потенційним засобом боротьби з раком, завдяки незвичайним властивостям його екстракту.

Багато хто з нас знає кенкур як смачну приправу, використовувану в кулінарії, або як натуральний засіб від розладу шлунка. Але тепер йому, поряд з овочами і фруктами, знайдено ще одне інтригуюче застосування. Дослідники з японського університету OMU виявили, що цей імбир, родом з Південно-Східної Азії, може відігравати певну роль у боротьбі з раком, пише SciTechDaily.

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Кенкур, відомий також як Kaempferia galanga — рослина родом з Південно-Східної Азії, особливо відома завдяки своїм ароматним кореневищам. Часто використовується як кулінарна приправа, є близьким родичем імбиру і має характерний аромат. У традиційній медицині вважають, що кенкур має різні терапевтичні властивості — від полегшення травлення до зняття запалення.

У своєму дослідженні автори показали, що екстракти кенкура, особливо компонент під назвою етил-п-метоксициннамат (ЕМС), здатні гальмувати ріст ракових клітин. Це було помічено не тільки в лабораторних пробірках, а й у практичних дослідженнях на тваринах.

У минулому в науковому співтоваристві вже були розмови про те, що ЕМС має потенційні протиракові властивості. Ці розмови велися навколо впливу ЕМС на так званий мітохондріальний фактор транскрипції А (TFAM). TFAM бере участь у розмноженні ракових клітин, тому його сповільнення може стати одним зі способів боротьби із захворюванням. Однак до останнього дослідження вчені не знали, як саме це відбувається.

Тепер, завдяки новим результатам, ми краще розуміємо, як екстракт кенкура і ЕМС можуть стати цінними інструментами в боротьбі з раком. Один з авторів навіть вважає, що в міру накопичення нових знань TFAM може стати важливою ознакою, на яку слід звертати увагу під час оцінки ефективності потенційних методів лікування раку в майбутньому.

Таким чином, дослідження кенкура і ЕМС, що входить до його складу, поки що перебувають на початковій стадії. Однак уже перші результати дають змогу говорити про перспективність цієї прянощі з Південно-Східної Азії для лікування раку. Можливо, в майбутньому природа подарує нам черговий порятунок, цього разу націлений на цього руйнівного і смертельно небезпечного ворога.

Раніше Фокус писав про те, що потрібно робити чоловікам, щоб знизити ризик дев'яти видів раку. Дослідники вважають, що певні аеробні вправи здатні значно знизити ризик розвитку онкології, але тільки у чоловіків.

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