Падіння Великої династії: вчені знайшли причини краху правителів Китаю, це може статися з нами

З 1636 по 1912 Китаєм правила Велика Цін, маньчжурська імператорська династія, яка прийшла на зміну Мін. Дослідження Центру науки про складні системи (CSH), розкриває причини, що призвели до падіння династії Цін у 1912 році.

Усе, від екологічних катастроф до голоду, повстань та іноземних вторгнень, розглядали як можливі пояснення краху такої наддержави. Проте дослідники виявили, що є три ключові елементи, які чинять найбільший соціально-політичний тиск, пише IFLScience.

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Застосовуючи структурно-демографічну теорію (СДТ), дослідження аналізує історичну динаміку, щоб передбачити потенційні майбутні кризи.

"Надзвичайно важливо зрозуміти походження таких нестабільностей, — сказав автор дослідження Пітер Турчін у заяві. — Припускати, що це минуле і не може повторитися, було б помилкою".

Першим каталізатором краху стало чотирикратне зростання населення з 1700 до 1840 року. Через це на кожну людину припадало значно менше землі, що особливо обтяжувало сільські громади, залежні від сільського господарства.

Другим фактором стало загострення конкуренції за елітні посади — знайома сьогодні проблема на ринку праці. Кожен раз більше населення заполонило обмежені владні посади, що породило когорту незадоволених претендентів.

Переломним моментом стало катастрофічне повстання Тайпін, одна з найсмертоносніших громадянських воєн в історії людства, що призвела до мільйонів жертв.

Третій і останній фактор матеріалізувався у вигляді зростання витрат, спричинених цими заворушеннями. Балансування фінансового хаосу, спричиненого придушенням повстань, зниженням продуктивності праці та торговельним дефіцитом, що посилювалося виснаженням запасів срібла та опіуму, ще більше підірвало стабільність династії Цін.

Ця історія демонструє згубні наслідки нехтування багатогранною суспільною динамікою, які виходять за межі миттєвого розпізнавання.

"На жаль, корозійний вплив зростання нерівності та зменшення можливостей розвивається протягом тривалих масштабів часу, що ускладнює їх розпізнавання, не кажучи вже про ефективну боротьбу в рамках коротких політичних циклів, які ми бачимо в багатьох країнах", — додав співавтор і афілійований дослідник CSH Деніел Хоєр.

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