Слідами руйнівних землетрусів. Як сформувався Східно-Анатолійський розлом у Туреччині

Вчені розкрили таємниці зони розлому, що стала місцем двох руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії в лютому 2023 року.

Міжнародна група під керівництвом Університету міст-побратимів Міннесоти змогла визначити вік і процес формування Східно-Анатолійського розлому, що простягається від сходу до південно-центральних регіонів Туреччини, які також відіграють важливу роль у формуванні Анатолійської тектонічної плити, пише SciTechDaily.

Зазначимо, що саме ця зона розлому стала місцем двох руйнівних землетрусів, які сталися в лютому поточного року в Туреччині та Сирії. Вчені зазначають, що їхні висновки, на жаль, не допоможуть передбачити, якої сили й коли відбудуться нові землетруси, проте вони дадуть змогу геологам пролити світло на безліч нюансів.

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Наприклад, учені зможуть зрозуміти, як довго існує ця зона розлому, яка її сейсмічна активність і те, як саме масштабні землетруси сформували місцевий ландшафт. Передбачається, що всі ці деталі можуть допомогти в ухваленні рішень щодо інфраструктури та розміщення будинків.

Розломи, які існують на поверхні Землі, являють собою тріщини, викликані рухом масивних тектонічних плит планети. Ці рухи спричиняють наростання напруги, зняття якої викликають землетруси.

За словами провідної авторки дослідження, заслуженої професорки Університету Макнайта у Школі наук про Землю та довкілля імені Н. Х. Вінчелла Університету Міннесоти Донни Вітні, у світі існує багато тектонічних плит. Протягом усієї історії Землі вони змінювали свою форму, розміри та положення.

Попередні дослідження вже показали, що Анатолійська плита в розрізі геології утворилася порівняно недавно. Раніше вчені довго сперечалися щодо віку Анатолійської плити та Східно-Анатолійського розлому, проте нові дані вчених свідчать про те, що вони, ймовірно, сформувалися, близько 5 мільйонів років тому.

Вітні з командою почали вивчення Анатолійської плити ще 2011 року і знайшли докази того, що протягом десятків мільйонів років середина плити деформувалася. Зазначимо, що цей процес, як правило, відбувається на краях тектонічних плит. Потім, близько 5 мільйонів років тому, відбулися драматичні події та відтоді майже всі рухи були зосереджені навколо двох великих розломів:

Північно-Анатолійського розлому;

Східно-Анатолійського розлому.

Під час дослідження вчені датували гірські породи Східно-Анатолійського розлому і вивчили сейсмічні дані, зібрані під час роботи. У результаті їм вдалося визначити структуру континентів і підстильної мантії в регіоні. Зібравши воєдино всі отримані дані, вчені дійшли висновку, що Анатолійська плита була сформована близько 5 мільйонів років тому.

Знання сейсмічної історії цього району справді важливе для прогнозування катастроф, пов'язаних із тим, як люди взаємодіють із ландшафтом. Вітні зазначає, що ці дані, на жаль, не зможуть допомогти спрогнозувати час і силу нового землетрусу, проте дають уявлення про активність розлому в минулому.

Раніше Фокус писав про те, що геофізик стверджує, що Туреччина змістилася на кілька метрів на південний захід.