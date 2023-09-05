37-тисячна армія "інопланетян" захоплює Землю. Люди не здатні впоратися з навалою

Ці прибульці знищують посіви, спустошують ліси, поширюють хвороби й руйнують цілі екосистеми, але людство виявилося беззахисним перед напастю.

Інвазивні види, які масово знищують врожай і ліси, поширюють патогени та руйнують місця проживання цілих популяцій, поширюються все швидше по всій земній кулі. На жаль, людство виявилося безсилим перед цією багатотисячною армією шкідників і не змогло зупинити цю хвилю, пише Science Alert.

За даними міжурядової наукової консультативної групи Конвенції ООН з біорізноманіття (IPBES), поразка в цій війні коштує світовій економіці 400 мільйонів доларів на рік у вигляді збитків і втраченого доходу. Ба більше, вчені вважають, що насправді ці страхітливі цифри навіть "значно применшені".

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Дослідники надали масштабний звіт, де йдеться про те, як сильно страждає наша планета від навали інвазивних видів — загалом у доповіді каталогізовано понад 37 000 так званих "інопланетян" — видів, що вкоренилися далеко від місць свого звичного місця проживання. До них належить і водяний гіацинт, що задушив озеро Вікторія у Східній Африці, і щури з коричневими зміями, що знищили види птахів у Тихому океані, а також комарі, які піддають дедалі нові регіони небезпеці зараження Зіка, жовтою лихоманкою, денге та іншими хворобами.

У звіті також наголошується, що кількість інвазивних видів, які вкоренилися далеко від своїх звичних домівок, має лячну тенденцію до різкого збільшення, а рахунки за завдану шкоду в середньому збільшуються в чотири рази за десятиліття. Це триває з 1970 року. Автори дослідження вважають, що економічне зростання, зростання чисельності населення, а також різкі зміни клімату призведуть лише до збільшення частоти й масштабів біологічних інвазій. У результаті надалі вплив інвазивних видів буде лише збільшуватися і зміцнюватися.

Статистика свідчить про те, що в усьому світі лише 17% країн мають закони та правила, що дають змогу впоратися з цією навалою. Учені вважають, що поширення інвазивних видів є вагомим доказом того, що "швидке розширення людської діяльності радикально змінює природні системи". Причому це відбувається настільки швидко і несподівано, що це привело нашу планету до нової геологічної епохи — антропоцену.

Дослідники вважають, що водяний гіацинт, який покривав колись 90% озера Вікторія в Африці й буквально душив у ньому все живе, був завезений бельгійською колоніальною владою в Руанду як декоративна садова квітка. Однак з часом вона спустилася вниз по річці та буквально захопила нові території.

Еверглейдс Флориди кишить руйнівними нащадками колишніх домашніх тварин і кімнатних рослин: від п'ятиметрових бірманських пітонів і ходячих сомів до кучерявих папоротей Старого Світу і бразильського перцю.

Однак найчастіше інвазивні види потрапляють на нові території абсолютно випадково, пробираючись у баластних водах вантажних суден, контейнерах або навіть валізах туристів. Наприклад, вчені вважають, що шершні-вбивці, здатні знищити цілу бджолину сім'ю за одну атаку, прибули в США з Азії в одному з вантажних контейнерів.

У доповіді йдеться про те, що сьогодні інвазивні види є причиною 60% усіх зареєстрованих вимирань рослин і тварин. Вони також вважаються однією з 5 основних причин поряд із втратою середовища проживання, глобальним потеплінням і забрудненням навколишнього середовища. Дослідники попереджають, що ще більш небезпечним є те, що всі ці фактори діють спільно, що буквально не залишає видам і шансу на виживання.

Учені вважають, що сьогодні існує лише три основні лінії захисту від цих "настирливих прибульців":

запобігання;

викорінення;

стримування.

На жаль, спроби викорінення, як правило, не увінчуються успіхом на водоймах і відкритих водних шляхах, а також великих ділянках прилеглої території.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали кішок інвазивним чужорідним видом: у чому причина.