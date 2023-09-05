Прибирає паніку за кілька хвилин. Створено кулю, що змінює форму, для боротьби з тривожністю

Нова розробка вчених дивовижним чином реагує на дихання, візуалізуючи його зміною своєї форми і вже вкрай ефективно показала себе на практиці.

Скоро у людей, які страждають на тривожні розлади, з'явиться новий засіб боротьби з недугою, і він набагато простіший за генну терапію. У них у руках може опинитися маленька кулька, яка збільшується і зменшується залежно від дихання — це простий спосіб візуалізувати свій дихальний патерн. І згідно з дослідженнями, це не просто кумедний гаджет, а вкрай ефективний інструмент, призначений для зниження тривожності, пише Science Alert.

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Науковці обіцяють познайомити світ із "фізичним артефактом для підтримки гарного самопочуття", по простому названим PAWS. Це дітище Алексза Фарралла, комп'ютерного вченого з Університету Бата. Його принцип роботи дуже цікавий, адже під час вдиху і видиху куля PAWS рухається синхронно, збільшуючись і зменшуючись у розмірах. Вона служить візуальним і тактильним нагадуванням про дихання, допомагаючи зберігати концентрацію і спокій.

Чому саме дихання потрапило в приціл учених під час пошуків зброї для боротьби з недугою? Протягом багатьох років дихальні вправи використовували як техніку заспокоєння свідомості та боротьби з тривогою. Подібні техніки є невід'ємною частиною таких терапій, як когнітивно-поведінкова терапія та діалектична поведінкова терапія. Однак не всім легко зосередитися на диханні. Часом думки можуть сильно відволікати, що призводить до появи відволікаючих і навіть тривожних думок.

Саме в таких ситуаціях на допомогу приходить куля PAWS. Під час дослідження, в якому взяли участь 58 осіб, учасники, які використовували м'яч у парі з аудіотреком для медитації, відчули себе значно спокійніше. Вражаюче зниження рівня тривожності серед цих людей становило в середньому 75%. Цікаво, що в тих, хто слухав лише аудіозапис без м'яча, рівень тривожності знизився на 31%. Це свідчить про те, що фізичне представлення дихання справді може багаторазово посилити заспокійливий ефект.

Творець кулі пояснив і продемонстрував принцип роботи винаходу

Ба більше, використання м'яча PAWS разом із треком медитації показало збільшення варіабельності серцевого ритму в учасників. Для тих, хто задається питанням про те, що це означає, — вища варіабельність серцевого ритму свідчить про підвищення стійкості до стресу і поліпшення емоційного стану.

Але тут є невелика заковика. Наразі м'яч PAWS працює в парі з нагрудним ременем, і вся ця процедура підготовки до сеансу може бути дещо заплутаною і виснажливою, особливо для тих, хто не схильний до технологій. Однак автори сподіваються спростити цю процедуру, що дасть змогу більшій кількості людей користуватися нею в домашніх умовах.

З огляду на те, що багато хто з нас бореться з тривогою (за деякими даними, майже 3-4 людини з 10 відчувають високий рівень тривоги), такі інструменти, як PAWS, можуть стати приємним і ефективним доповненням до набору засобів для поліпшення психічного стану.

Алекс Фарралл, творець PAWS, передбачає використовувати його не тільки в клініках. Він сподівається, що PAWS стане невід'ємною частиною домашнього інвентарю у багатьох сімей і допоможе поліпшити психічне здоров'я мільйонів людей. Незважаючи на те, що це інноваційне дослідження було презентовано на Конференції CHI з людських чинників у комп'ютерних системах, його ще не опубліковано в рецензованому виданні. Але завдяки своєму потенціалу PAWS може незабаром впевнено увійти в наше життя, позбавивши нас невимовного дискомфорту, який у нього привносять стрес і тривожність.

Раніше Фокус писав про те, що лікарі навчилися визначати тривожні та інші психологічні розлади за аналізом крові. Дослідники розробили аналіз крові, що дає змогу визначити ризик розвитку тривожності у людини, а також визначити ступінь її тяжкості та оптимальний курс лікування.

Також Фокус писав про заявлену вченими користь грибів і ЛСД у боротьбі з тривожністю і депресією. Згідно з новим дослідженням, більш містичний і психоделічний досвід може бути пов'язаний зі стійким зменшенням симптомів тривоги і депресії.

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