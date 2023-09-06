Пентагон визнав, що сотні НЛО були помічені по всьому світу: названо місця, де їх найбільше (фото)

Карту місць на Землі, де найчастіше спостерігали непізнані об'єкти, опубліковано на новому сайті відділу Пентагону з розслідування випадків появи НЛО.

Міністерство оборони США опублікувало новий документ, який показує "гарячі точки НЛО у світі". На новому сайті розміщена карта із зазначенням випадків найчастіших спостережень НЛО в період між 1996 і 2023 роками. Глава відділу Пентагону визнав, що по всьому світу було виявлено сотні загадкових непізнаних об'єктів, пише Daily Mail.

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Карту разом із додатковою інформацією про місця, де найчастіше спостерігали НЛО на Землі, опубліковано на сайті Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке входить до складу Пентагону. Наразі американські військові називають такі невідомі об'єкти непізнаними аномальними явищами (НАЯ), хоча в ЗМІ продовжать використовувати звичне всім позначення — НЛО. Новий відділ Пентагону з дослідження НАЯ був створений у липні минулого року з метою розібратися, чи мають ці явища земне або позаземне походження.

За словами керівника Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах Шона Кіркпатріка, такі непізнані об'єкти спостерігають по всьому світу, і їх сотні, хоча є місця, які можна назвати "гарячими точками НЛО".

Міністерство оборони США опублікувало новий документ, який показує "гарячі точки НЛО у світі" Фото: Daily Mail

За словами Кіркпатріка, новий сайт призначений для того, щоб дати громадськості інформацію про діяльність його управління, а також про те, що вже вдалося дізнатися про непізнані аномальні явища. На цьому сайті буде представлено інформацію, включно з фотографіями та відео НЛО, у міру того, як вони будуть розсекречені і все це можна буде публікувати. Минулого тижня представники Міністерства оборони США заявили, що цей сайт покаже, що Пентагон хоче надати більше інформації про НЛО для громадськості.

Глава відділу Пентагону визнав, що по всьому світу було виявлено сотні загадкових непізнаних об'єктів Фото: Скриншот

Новий сайт з'явився, можливо, як наслідок нещодавніх слухань у Конгресі США з приводу НЛО, де колишній співробітник Пентагону заявив про те, що Міністерство оборони США мало безпосередні контакти з НЛО, як уже писав Фокус.

Свідок також заявив, що в уряду США є неушкоджені і частково неушкоджені позаземні транспортні засоби, хоча він не надав жодних доказів на підтримку цього або будь-якого іншого свого твердження.

НЛО помітили пролітаючим над стадіоном у Японії Фото: Daily Mail

Кіркпатрік розкритикував ці заяви викривача НЛО про ймовірні секретні програми Пентагону, які пов'язані з позаземними технологіями. Як уже писав Фокус, деякі вчені також піддали критиці ці твердження і зажадали надати докази того, що уряд США дійсно зберігає десь космічний корабель інопланетян.

Що стосується "найгарячіших точок" на планеті, де найчастіше спостерігають НЛО, то це регіони, до яких належать міста Нагасакі та Хіросіма в Японії, східне та західне узбережжя США, включно з Каліфорнією, а також деякі частини Близького Сходу, включно з Іраком і Сирією. Принаймні, так вважають фахівці Пентагону, які зібрали дані про спостереження НЛО за останні майже 30 років.

В Японії часто спостерігають НЛО, особливо біля горі Сенгаморі Фото: Daily Mail

До речі, в Японії в префектурі Фукусіма, знаходиться ще одне місце, де дуже часто спостерігають НЛО. Місцевість біля гори Сенганморі місцеві жителі називають справжнім "магнітом для НЛО", як уже писав Фокус.

Ще навесні Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах надало свій черговий звіт з вивчення НЛО, в якому сказано, що майже всі відомі непізнані об'єкти мають земне походження, як уже писав Фокус.