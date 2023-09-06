Непрохані гості. До Землі летять одразу 5 великих астероїдів: два з них особливо величезні

У період з 6 по 12 вересня на нашу планету очікує "зустріч" з кількома астероїдами. Чи варто починати хвилюватися?

За даними NASA, до Землі найближчими днями, а саме з 6 по 12 вересня, наблизяться одразу 5 космічних каменів різного розміру, при цьому двоє з них за розмірами нагадують літак, пише CBS.

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Хоча більшість астероїдів обертаються навколо Сонця в головному поясі астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером, все ж є космічні камені, які під час свого руху перетинають орбіту Землі. Такі астероїди називають навколоземними, вони належать до різних груп, мають різний розмір і траєкторію руху в космосі.

Але будь-який із цих астероїдів може зіткнутися із Землею, що призведе до катастрофічних наслідків, як локального, так і планетарного масштабу. Хоча вчені з NASA вважають, що до кінця 21 століття жоден астероїд не впаде на нашу планету, все ж щодня за ними спостерігають спеціальні станції відстеження. Адже космос непередбачуваний, і будь-які прогнози можуть не збутися.

Деякі з навколоземних астероїдів вважаються такими, що несуть загрозу для нашої планети, нехай і потенційну. Наприклад, таке космічне каміння повинно мати ширину понад 100 метрів (це як довжина поля для футболу) і під час руху має наближатися до Землі ближче, ніж 7,5 млн км (для порівняння, від Землі до Місяця — майже 400 тисяч км).

Які астероїди летять до Землі цього тижня?

Найближчими днями, а саме з 6 по 12 вересня, наблизяться відразу 5 космічних каменів різного розміру Фото: NASA

Перший астероїд із цього списку називається 2021 JA5 і його виявили два роки тому. Ширина астероїда становить 18 метрів, а це приблизно висота п'ятиповерхового будинку. Цей астероїд наблизитися до Землі ввечері, у середу, 6 вересня. При цьому відстань космічного каменю від нашої планети становитиме 5 млн км.

У п'ятницю, 8 вересня, до Землі наблизитися відразу два астероїди. Перший було виявлено цього року, він має назву 2023 QC5 і з огляду на його ширину в 24 метри, його порівнюють із розміром літака. Він перебуватиме на відстані в 4 млн км від нашої планети. Астероїд завширшки 8 метрів під назвою 2020 GE, було виявлено 3 роки тому, він підлетить до Землі на відстань у 5,6 млн км.

У неділю, 10 вересня, до Землі наблизиться астероїд під назвою 2023 QF6, який виявили цьогоріч і його розмір також можна порівняти з розміром літака — 21 метр. Очікується, що він перебуватиме на відстані у 2,6 млн км від Землі. Це буде найближчий космічний камінь до нашої планети з усього списку.

Нарешті, у вівторок, 12 вересня, вчені очікують зближення з нашою планетою виявленого 3 роки тому астероїда 2020 RT2 завширшки 7,5 метрів. Його шлях у космосі має перебувати на відстані в 4,1 млн км від нашої планети.

З точки зору відстані від Землі всі ці астероїди можна вважати небезпечними, але з точки зору розміру — ні. Вчені з NASA вважають, що жоден із цих астероїдів не змінить своєї орбіти, а значить, нам переживати не варто за те, що якийсь космічний камінь впаде на Землю найближчими днями.

Фокус уже писав про те, що на початку існування Сонячної системи астероїди могли змінювати орбіти планет, зокрема це, найімовірніше, сталося і з Землею. Але чи може повторитися така подія?

Також Фокус писав про те, що вже зовсім скоро космічний апарат NASA доставить на Землю шматочок небезпечного навколоземного астероїда. Насправді це дуже важлива подія для науки, а для США це буде перша подібна успішна місія.

Усі розміри перерахованих вище астероїдів не йдуть ні в яке порівняння з розміром нещодавно виявленої нової величезної структури в космосі. Її діаметр, як уже писав Фокус, становить колосальні 1 млрд світлових років — це тисячі трильйонів кілометрів.