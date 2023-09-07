Уперше в історії знайдено найдальше галактичне магнітне поле: чому це важливо (фото)

Світлу далекої галактики довелося подолати 11 млрд років, щоб його побачив наземний радіотелескоп.

Учені вважають, що магнітні поля відіграють важливу роль в еволюції галактик. Але ще ніколи астрономи не знаходили настільки далеке галактичне магнітне поле, яке існувало на ранньому етапі історії Всесвіту. Воно було виявлено у галактики, яка з'явилася приблизно через 2,5 млрд років після Великого вибуху і її світлу довелося летіти 11 млрд років до Землі, щоб його побачив наземний радіотелескоп ALMA, пише Space.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature, астрономи провели спостереження за галактикою 9io9, яка була виявлена ще 2014 року. Через те, що ця галактика розташована так далеко довелося використовувати метод гравітаційного лінзування для проведення нового дослідження. Це означає, що світло від галактики 9io9 вдалося побачити завдяки ближчій галактиці, яка його спотворила. У результаті дуже далека галактика набула форми кільця Ейнштейна. Такий ефект іноді виникає під час гравітаційного лінзування.

Нове дослідження допомогло вперше в історії виявити найдальше галактичне магнітне поле діаметром 16 тисяч світлових років. Це відкриття дає астрономам важливу інформацію про те, як виникли магнітні поля галактик, таких як наш Чумацький Шлях.

Нове дослідження допомогло вперше в історії виявити найдальше галактичне магнітне поле діаметром 16 тисяч світлових років Фото: ESO

Багато планет, зірок і галактик мають магнітні поля, зокрема й Чумацький Шлях. Галактичні магнітні поля мають розмір у десятки тисяч світлових років. Але вчені досі дуже мало знають про те, як формуються ці магнітні поля, хоча відомо, що вони мають дуже важливе значення для еволюції галактик. Досі астрономи точно не знають, на якому етапі існування Всесвіту з'явилися ці магнітні поля, але нове відкриття дає можливість виправити це.

За словами вчених, спостереження за таким далеким галактичним магнітним полем наближає нас до розуміння процесу їхнього формування та часу їхньої появи. Магнітне поле галактики 9io9 показує, що процес його формування відбувався вже на ранніх етапах існування Всесвіту і при цьому він тривав дуже швидко.

Це магнітне поле виявилося за структурою дуже схожим на ті, які астрономи бачили в близьких до Чумацького Шляху галактиках. Хоча воно має розмір у 16 тисяч світлових років, все ж таки це магнітне поле в 1000 разів слабкіше за земне. Якщо у Землі напруженість магнітного поля становить від 25 до 65 Гаусс, то у магнітного поля галактики 9io9 — 500 мікроГаусс. Насправді в цьому немає нічого незвичайного, адже галактичні магнітні поля досить слабкі через те, що розтягнуті на величезні відстані. Наприклад, у нашої галактики напруженість магнітного поля становить лише 20-40 мікроГаусс.

Галактику 9io9 видно у вигляді кільця Ейнштейна, що оточує яскравий об'єкт Фото: ESO

За словами вчених, магнітне поле далекої галактики з'явилося дуже швидко, поки галактика ще росла. Це означає, що поширенню магнітного поля галактикою сприяло бурхливе утворення нових зірок. Водночас відомо, що галактичні магнітні поля впливають на утворення нових зірок. Це означає, що магнітні поля мають тісний зв'язок із речовиною, з якої формуються зірки.

Це відкриття, за словами вчених, дає більше інформації про еволюцію галактик у перші кілька мільярдів років після Великого вибуху.

Нагадуємо, що астрономи знайшли нову величезну структуру в космосі, яка є своєрідною оболонкою для деяких найбільших структур у космосі, таких як надскупчення галактик. Про це вже писав Фокус .

Також нагадуємо про те, що вчені показали знімок телескопа Габбл, на якому видно величезну кулю, що світиться, посеред чорноти космосу. Але насправді це галактика, яка до того ж є еліптичною. Як так може бути, Фокус уже писав.