Гинуть тисячами, рятуючи нас: учені виявили новий виток розвитку хвороби Альцгеймера

Розкриваючи секрети хвороби Альцгеймера, дослідники знайшли залізний зв'язок, який змінює все.

Нещодавно вченими було зроблено важливе відкриття, що проливає нове світло на хворобу Альцгеймера та її загадковий розвиток. Вони виявили, що незвичайний тип загибелі клітин, пов'язаний з надлишком заліза, прискорює втрату когнітивних функцій. Це означає, що ми, можливо, перебуваємо на порозі потенційно нового підходу до вирішення проблеми хвороби, пише New Atlas.

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Дослідники з Орегонського університету здоров'я і науки (ОУЗН) вперше встановили роль особливого виду клітинної смерті, названого фероптозом, у прогресуванні хвороби Альцгеймера. Якщо говорити простою мовою, ферроптоз — це загибель клітин через надлишок заліза. Виявилося, що цей процес руйнує деякі імунні клітини мозку, зокрема, при хворобі Альцгеймера та іншому типі когнітивного зниження, що називається судинною деменцією.

Досліджуючи тканини мозку людей, які страждають на деменцію, група дослідників зробила вражаюче спостереження. Вони помітили, що деякі імунні клітини мозку, звані мікрогліями, вмирають. Мікроглія — це свого роду домробітниця мозку, вона прибирає відходи. На жаль, у процесі прибирання вони іноді взаємодіють з багатими залізом матеріалами, які оточують наші нерви. Коли ці матеріали пошкоджуються, вони вивільняють залізо, що призводить до фероптозу, внаслідок чого наші корисні працівники — мікроглія, зрештою гинуть.

Доктор Стівен Бек, нейробіолог з ОУЗН і старший автор дослідження, висловив своє здивування отриманими результатами: "Усім відомо, що мікроглія допомагає зменшити запалення в мозку. Але вражаюче усвідомлювати, що вони гинуть у такій значній кількості, а ми цього раніше не помічали".

Хоча ідея спрямованого впливу на фероптоз при хворобі Альцгеймера не нова, це конкретне відкриття дає змогу по-новому поглянути на способи боротьби із захворюванням. Розуміння того, що ці клітини мікроглії наражаються на ризик, і ролі заліза в цьому процесі дає змогу розробити методи лікування, що уповільнюють розвиток нейродегенеративних захворювань.

Крім того, доктор Бек наголошує на важливості перемикання нашої уваги на ушкодження, що відбуваються в білій речовині мозку, і вразливість цих клітин мікроглії — аспекти, які, за його словами, раніше не були в центрі уваги.

Група фахівців налаштована оптимістично. Отримані ними результати можуть допомогти фармацевтичним компаніям у створенні ліків, що захищають ці клітини мікроглії. Доктор Бек поділився своїми думками з цього приводу: "Відкриття, подібне до нашого, може викликати значний інтерес у фармацевтичній промисловості до створення сполук, що мають терапевтичне значення".

Однак раннє втручання, як і раніше, має вирішальне значення. Зниження когнітивних здібностей — процес поступовий, що часто починається після таких подій, як інсульт або хронічні захворювання, такі як високий кров'яний тиск і діабет. Щоб дійсно змінити ситуацію, необхідно боротися з нею на ранніх стадіях. Таким чином, це відкриття прокладає нові шляхи розуміння і можливого лікування хвороби Альцгеймера, здатні, в майбутньому, змінити незліченну кількість життів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нещодавно розглянули мікроглію як нового винуватця розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Також Фокус писав про те, що вчені заявили, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

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