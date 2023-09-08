Мавпи з "кровоточивим серцем" та червоноока жаба: названо найкращі кадри диких тварин 2023 року (фото)

Премію журналу About Photo Awards 2023 вручали 25 фотографам з 11 країн світу. Володарем головного призу став індійський фотограф Томас Віджаян.

Ефектні хмари над горами Чилі, крокодил, що пожирає антилопу гну, і біле ведмежа на льодовику. Це лише деякі зі сцен, зафіксованих переможцями конкурсу фотографій дикої природи, який проводить журнал About Photo Awards 2023.

Престижну премію присуджують фотографам, які "прекрасно передають сутність природи й підкреслюють пишність пейзажів, флори та фауни".

Премію вручали 25 фотографам з 11 країн світу. Володарем головного призу став Томас Віджаян, індійський фотограф, який, серед іншого, зняв, орангутангів з острова Борнео, а також в'єтнамських золотоголових лангурів, яким загрожує зникнення.

Шлюбні ігри ягуарів у бразильському Державному парку Енконтро-дас-Агуас

Крокодил поїдає антилопу гну в річці Мара в Кенії

Слон поїдає листя акації в національному парку Мана Пулс у Зімбабве

Нічна мавпа в Панамському національному парку Соберанія

Силуети мавп гелада

Зграя мавп гелада, також відомих як "мавпи з серцем, що кровоточить", у горах Сіміен в Ефіопії

Дитинча леопарда харчується вбитою імпалою в Замбії

Неотруйна щуряча змія на гілці

Золотоголовий лангур

Молодий лев дивиться вдалину в заповіднику Нгоронгоро в Танзанії

Лев у національному парку Мана-Пулс у Зімбабве

Молодий леопард перевіряє здобич, яку він затягнув на дерево в Національному парку Південна Луангва в Замбії

Біле ведмежа скаче на льодовику

Червоноока деревна жаба в джунглях регіону Ла Фортуна в Коста-Ріці

Караван верблюдів рухається крізь шторм біля міста Мерзуга в пустелі Сахара в Марокко

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