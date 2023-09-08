У Перу на вершині величезної стародавньої піраміди знайшли 1000-річну мумію (фото)

Вважається, що місце в перуанській столиці, де проводять розкопки, слугувало важливим церемоніальним центром для стародавніх людей.

На розкопках археологічного об'єкта Уака-Пукльяна дослідники виявили перуанську мумію, що належала до доінкської культури ічсма. Про це повідомляє Newsweek.

Мумію поховали в простій круглій могилі на вершині піраміди, яка розташована в самому серці житлового району столиці Перу Ліми. Археологічний комплекс Уака Пукльяна — велика глиняна піраміда заввишки понад 21 метр.

Вважається, що знайдена мумія походить від доінкської культури ічсма.

Структуру, що містить сім розташованих у шаховому порядку платформ, побудували представники стародавньої культури на центральному узбережжі Перу між 200 і 700 роками нашої ери.

Вважається, що це місце слугувало важливим церемоніальним центром для стародавніх людей. Висловлюються припущення, що це могло бути місце для адміністративної діяльності. Однак наявні дані вказують на те, що тут проводилися релігійні ритуали.

Місце розкопок у Лімі

Є також свідчення трьох чітко визначених періодів окупації, яка мала місце ще до появи іспанських колоністів. Перший період — між 400 і 700 роками н.е. — поява культури Ліми, цивілізації, яка побудувала і заселила Уака Пукльяну.

Наступною була культура Варі між 800 і 900 роками н.е.

Нарешті, свідоцтва окупації культурою ічсма відносяться до початку другого тисячоліття. Це останнє доіспанське заселення місця.

Представники культури ічсма, на зміну якій прийшла культура інків у 15 столітті, судячи з усього, використовували Уака Пукльяна як могильник.

Нагадаємо, що в Китаї виявили 3200-річну мумію, одягнену в незвичайні штани, що нагадували сучасні джинси.

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