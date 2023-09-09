Побачать тільки найвпертіші: докладна інструкція зі спостереження комети Нішимура

Озброївшись гарним біноклем, детальною, рівних якій немає, інструкцією і будильником, жителі Північної півкулі зможуть спостерігати рідкісного в наших краях гостя, можливо востаннє.

Скоро у людей, які живуть у Північній півкулі, буде можливість побачити небесного гостя, якого не бачили вже понад 400 років. Наступного разу, за словами астрономів, споглядати його прибуття ми зможемо не скоро, не кажучи вже про шанс його руйнування в процесі польоту. І ні, це не падаюча зірка, не таємна дев'ята планета Х, а комета незвичайного забарвлення, пише Fox News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Цю зелену комету, що отримала ласкаве ім'я Нішимура, нещодавно виявив однойменний астроном-любитель у Японії. Досить цікава знахідка, якщо врахувати, що більшість подібних небесних чудес виявляють професіонали з потужними телескопами.

Отже, ось що вам потрібно знати: Нішимура розміром у 800 метрів здійснить своє найближче зближення із Землею 12 вересня і пройде на відстані 125,5 млн. кілометрів від нас. Хоча це може здатися дуже далеким, це досить близько для того, щоб об'єкт із космосу було видно із Землі.

Зелений же відтінок деяких комет, зокрема й Нішимури, зумовлений молекулами їхнього крижаного ядра. Коли на ці молекули потрапляє ультрафіолетове випромінювання Сонця, вони світяться зеленим світлом. Зокрема, часто молекули двоатомного вуглецю (C2) і ціаногену (CN) в кометі дають характерне зелене світіння. Це явище робить ці небесні об'єкти ще більш інтригуючими для спостерігачів на Землі.

Далі наведено надто докладну інструкцію, дотримуючись якої, можна особисто споглядати незвичайне небесне тіло. Але впоратися з її прискіпливими 1000 і 1 кроком зможуть тільки найбравивіші, найвпертіші та найвідчайдушніші любителі спостерігати безкрайні простори космосу і його красу із Землі.

Отже, щоб побачити Нішимуру, заведіть будильник раніше, приблизно за півтори години до сходу Сонця. Позіхаючи і потягуючись, намагаючись похапцем продерти очі, поверніться обличчям на північ і подивіться на горизонт приблизно на 10 градусів. Це приблизно ширина кулака на відстані витягнутої руки. Подивіться в бік сузір'я Лева, і в хороший бінокль ви побачите, як комета стає яскравішою в міру наближення до Сонця. Але не чекайте занадто довго і бережіть очі, адже в міру сходу Сонця комета опускатиметься все нижче і її буде все важче помітити, на відміну від наростаючого, шкідливого і сліпучого світіння зірки.

Пол Чодас із NASA розповів про деякі моменти подорожі космічного автостопника нашою сонячною системою. Траєкторія руху комети призведе до того, що до 17 вересня вона опиниться навіть ближче до Сонця, ніж Меркурій. Існує невелика ймовірність того, що вона може розпастися на частини через сонячне тепло. Але якщо вона залишиться цілою, то жителі Південної півкулі зможуть насолодитися цим захоплюючим видовищем вже наприкінці вересня.

Відомий астроном Джанлука Масі зазначив, що майбутній тиждень може стати останньою можливістю спостерігати комету протягом довгого часу. За його словами, комета має чудовий вигляд зі своїм довгим і деталізованим хвостом, особливо під час спостереження в телескоп.

Таким чином, тоді як багато хто з нас може радіти метеоритному дощу або сонячному затемненню, поява комети Нішимури, особливо через 400 років, — це справді рідкісна і захоплива подія. Якщо ви любите рано вставати або готові стати таким хоча б на один день, це астрономічне шоу ви не захочете пропустити. І хто знає? Можливо, минуть століття, перш ніж Нішимура знову з'явиться на нашому небосхилі.

Раніше Фокус писав про те, що сонячний вітер відірвав хвіст комети Нішимура. Астрофотографи з усього світу вже спостерігали за зеленуватою кометою, яка найближче підійде до Землі 12 вересня.

Також Фокус писав про те, як на величезній кометі, що летить до Землі, сталося виверження і виросли "роги". Це перше потужне виверження на цій кометі за останні 69 років, яке змогли побачити астрономи.