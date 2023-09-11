Залишатися у формі та зміцнити здоров'я. Поради лікаря про те, як легко боротися із зайвою вагою

Уникнути поширеної та небезпечної проблеми ожиріння зовсім не складно та не потребує дорогих тренажерів і особливого лікування, стверджує відомий лікар.

Сьогодні ожиріння є проблемою, що зачіпає здоров'я сотень мільйонів людей і масово скорочує тривалість життя. Це, дійсно, не просто проблема ваги: за останні два десятиліття ожиріння пов'язане зі зростанням кількості смертей, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями. Доктор Бретт Осборн, визнаний нейрохірург, що спеціалізується на профілактиці захворювань, вважає, що домогтися здорового тіла простіше, ніж здається, пише Fox News.

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Керуючись багаторічним досвідом, доктор Бретт Осборн підготував кілька порад, покликаних допомогти впоратися з проблемою зайвої ваги та зміцнити загальне здоров'я тіла. Прості й ефективні, на думку лікаря, поради містять у собі:

Прийняти на себе зобов'язання щодо позитивних змін. Перш за все, вирішіть для себе, що ви хочете щось змінити. Постарайтеся за два місяці скинути 3-5 кілограмів жиру, зберігши м'язи. Чоловіки можуть прагнути до втрати 0,5 кг на тиждень, а жінки — до позначки 0,2 кг щоденної втрати ваги. Для точного відстеження доктор Осборн радить використовувати медичні ваги. Співпрацюйте з другом або членом сім'ї для підтримки, щоб залишатися відповідальним і не допускати довгих перерв. Спочатку ваш організм може чинити опір цим змінам, але пам'ятайте, що головне — це стійкість. Згодом організм пристосується, і ви відчуєте користь, заявляє лікар. Включіть у заняття силові тренування. М'язи — це не тільки естетика. Нарощування м'язів може прискорити метаболізм, контролювати рівень цукру в крові та сприяти спалюванню жиру. Замість того, щоб просто ходити, включіть у тренування силові вправи, такі як присідання, жим лежачи, мертві тяги, жим над головою та підтягування. Якщо ви не впевнені в правильності виконання вправ, проконсультуйтеся з фітнес-експертом. Осборн радить жінкам не боятися набрати масу. За його словами, силові тренування зроблять їх сильними, не додаючи зайвої ваги. Перейдіть на здоровішу дієту. Дотримуйтеся дієти, яка мінімально впливає на рівень цукру в крові, роблячи акцент на продуктах, багатих на омега-3, клітковину й інші поживні речовини, що сприяють боротьбі із запаленням. Доктор Осборн рекомендує скоротити споживання продуктів із високим глікемічним індексом, таких як хліб, макарони та рис. Замість цього слід віддавати перевагу овочам, особливо зелені. Для підтримання здоров'я м'язів до раціону включаються корисні жири та помірна кількість білка. Контролюйте рівні стресу. Стрес — це прихований саботажник прогресу. Хронічний стрес може перешкоджати втраті жиру та спричиняти іншим проблемам зі здоров'ям. Щоб протистояти цьому, шукайте заняття, які вас розслаблятимуть, робіть перерви та приділяйте час спілкуванню. Доктор Осборн зазначає, що в регіонах, які славляться своїми довгожителями, часто існують згуртовані соціальні структури, що підкреслює важливість суспільства й активного соціального життя для гарного самопочуття. Слідкуйте за рівнем гормонів. Із віком рівень гормонів може знижуватися, що позначається на статурі. Зокрема, тиреоїд і тестостерон відіграють важливу роль у метаболізмі та відновленні м'язів. Осборн радить проконсультуватися з лікарем щодо перевірки рівня цих гормонів і обговорити, чи підходить вам замісна гормональна терапія.

По суті на шляху до здорової статури не потрібні ні модні тренажери, ні спеціальні дієти, вважає доктор Осборн. Ідеться про послідовний і усвідомлений вибір. Займіться своїм здоров'ям і надсилайте своєму організму правильні та постійні сигнали вашими діями, щоб побачити й відчути різницю.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.