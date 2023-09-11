На Місяці виявлено загадковий землетрус: джерело має штучне походження (фото)

Астрономи з'ясували, що на Місяці існує ще один вид землетрусів.

Ще 1972 року астронавти місії "Аполлон-17" встановили на поверхні Місяця кілька сейсмометрів для вимірювання сейсмічної активності. Завдяки цьому вчені змогли з'ясувати, що на супутнику Землі відбуваються схожі на земні земні землетруси. Астрономи виокремили чотири різні види таких підземних поштовхів: глибокі, поверхневі, теплові та спричинені ударами метеоритів. Але в результаті нового дослідження, опублікованого в Journal of Geophysical Research — Planets, вчені виявили п'ятий зовсім несподіваний вид місячних землетрусів. Вони мають штучне походження, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На Місяці майже немає сейсмічної активності, та все ж вона виникає внаслідок падіння метеоритів, гравітаційного впливу Землі та через зміни температури на поверхні Місяця. Останні називаються тепловими землетрусами, і вони виникають через зміни температури під час зміни дня і ночі на супутнику Землі. Наприклад, вдень поверхня може нагріватися до 120 градусів Цельсія зі знаком плюс, а вночі температура знижується до мінус 133 градусів Цельсія.

Саме теплові землетруси на Місяці реєстрували сейсмометри, залишені астронавтами місії "Аполлон-17". Автори нового дослідження повторно вивчили дані цих приладів, розміщених на поверхні Місяця, за період між жовтнем 1976 року і травнем 1977 року.

Саме теплові землетруси на Місяці реєстрували сейсмометри, залишені астронавтами місії "Аполлон-17" Фото: NASA

Виявилося, що теплові землетруси протягом місячного дня мають стабільну періодичність. І водночас дані засвідчили існування невідомого типу землетрусів, які відбувалися тільки на початку місячного дня і відрізнялися від тих, які з'являються наприкінці цього дня.

Ретельний аналіз дав змогу зробити несподіваний висновок. Виявилося, що загадкові землетруси пов'язані з посадковим модулем місії "Аполлон-17". Коли відбувався схід Сонця, то корпус посадкового модуля починав нагріватися і розширюватися, що призводило до вібрацій, які передавалися поверхні. Саме ці вібрації зафіксували сейсмометри.

Виявилося, що загадкові землетруси пов'язані з посадковим модулем місії "Аполлон-17" Фото: NASA

За словами вчених, протягом 5-6 земних годин кожні 5-7 хвилин прилади фіксували вібрації посадкового модуля і це відбувалося протягом усіх місячних днів упродовж цього періоду спостережень.

Хоча нові землетруси жодним чином не пов'язані з сейсмічною активністю самого Місяця, все ж нові дані можуть мати важливе значення для майбутніх місій на супутник Землі. Попри те, що теплові землетруси мають дуже малу потужність, щоб їх відчули астронавти, результати нового дослідження можуть допомогти в розробці майбутніх посадкових модулів та іншого обладнання, що буде розміщене на Місяці, вважають науковці.

З іншого боку, за допомогою вивчення будь-яких видів сейсмічної активності на Місяці можна досліджувати надра супутника Землі, щоб зрозуміти його внутрішню структуру. Адже про неї астрономи знають ще дуже мало.

Нагадуємо, що прилад посадкового модуля індійської місії "Чандраян-3" нещодавно зафіксував невідомий землетрус, джерело якого поки що не встановлено, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, чи зможуть індійські апарати на Місяці пережити холодну ніч, яка повинна незабаром закінчиться. Зараз ці апарати відключені і є шанс, що вони зможуть ще два тижні після того, як почнеться новий місячний день, вивчати наш супутник.