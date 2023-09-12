Затонулі реліквії Стародавньої Лікії. Місто, поглинуте морем, стало центром екскурсій (фото)

Місцевість вабить мандрівників у пошуках надзвичайної історичної подорожі. Це обов'язкова зупинка для тих, хто прагне здійснити одіссею в аннали античності.

Регіон Кекова, також відомий як Затонуле місто, є мовчазним свідком катастрофічного минулого. Розташоване вздовж Бірюзового узбережжя Туреччини, це підводне археологічне диво залишається прихованим під блакитними водами Середземного моря внаслідок двох руйнівних землетрусів, що сталися в шостому столітті, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Колись жвавий торговий центр давньої лікійської цивілізації, порт Кекова сьогодні носить похмурий епітет "Затонуле місто", наданий йому на знак визнання затоплених залишків його колишньої слави.

Хоча сейсмічні поштовхи стрясали регіон протягом століть, зокрема, найсильніший із них стався у 141 році нашої ери, стійким містам вдавалося відроджуватися. Однак у доленосні 529 і 540 роки нашої ери сейсмічний катаклізм завдав шкоди Центральній Лікії, затопивши значну територію, включно з Кекова, розташованим у районі Демре.

Доступ до цієї затопленої скарбниці можливий лише морем, сухопутних шляхів немає Фото: Travel Inn Turkey

Доступ до цієї затопленої скарбниці можливий лише морем, сухопутних шляхів немає. Відвідувачі вирушають на екскурсії з гідом, який на човнах наближається до стародавніх підводних руїн до заздалегідь визначеного периметра.

Правила збереження диктують, що прямий фізичний контакт з цими підводними реліквіями заборонений. А проте кришталеві води дарують дивовижну прозорість, що дозволяє неозброєним оком розгледіти затоплені залишки.

Окрім затоплених реліквій, на поверхні острова можна побачити залишки міста. Висхідні та низхідні сходи, королівські гробниці, елінг та сегменти стародавніх стін забезпечують відчутний зв'язок з минулими епохами.

Професор Невзат Чевік з Університету Акденіз, який очолює розкопки Міри-Андріяке в районі Демре в Анталії, розповідає про історію регіону. Колись Кекова була густонаселеним центром до свого затоплення. Однак катастрофічні події 529-540 років нашої ери, а також цунамі та епідемії, що їх супроводжували, призвели до того, що регіон став спустошеним майже на два століття.

Чевік додає: "Саркофаги і підводні споруди в гавані Андріаке свідчать про повне занурення цієї місцевості під воду. Під час великих землетрусів у шостому столітті тектонічні зсуви змусили прибережні міста регіону піти під воду. Життя в цих прибережних районах припинилося, про що свідчить затоплення таких споруд, як портові резиденції та приморські поселення".

Далі він прояснює: "Життя у верхніх регіонах тривало і в християнську епоху. На противагу цьому, прибережні частини таких міст, як Сімена, Теймусса, Аперлай та острів Кекова, які процвітали в класичну та елліністичну епохи, побачили свої приморські будівлі затопленими. Сьогоднішні напівзатоплені сходи та споруди, які бачили мореплавці, є залишками цього процесу".

Чевік розповідає, що Андріаке, колись найбільший античний порт Середземномор'я, втратив свою ключову функцію після сьомого століття. "Припинення значних знахідок під час розкопок Андріаке датується цією епохою. Кекова могла похвалитися численними портами та будівлями, переживаючи жваву морську діяльність, особливо в елліністичну, римську та візантійську епохи. Однак, сейсмічна активність, особливо вздовж коридору Фетхіє-Бурдур, та її наслідки в Лікії, що призвели до середземноморських землетрусів, прискорили занепад морської активності. Наслідки катаклізмів, що характеризувалися цунамі та епідеміями, глибоко вплинули на цивілізацію, культуру і структуру поселень, що призвело до занепаду".

Раніше Фокус писав, як курячі кістки розкрили точну дату знищення давньогрецького міста.