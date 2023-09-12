У Польщі знайшли прихований 45-метровий тунель під Саксонським палацом: його нема на планах

Під руїнами Саксонського палацу у Варшаві виявлено прихований підземний хід. Ця несподівана знахідка викликала інтерес як істориків, так і громадськості, оскільки цей потаємний хід відсутній на всіх відомих раніше архітектурних планах.

Загадковий тунель, виявлений під час археологічних розкопок руїн Саксонського палацу, пролягав на глибині приблизно 4 метрів під поверхнею землі. Археологічні дослідження охоплюють територію площею близько 4 500 квадратних метрів. Саксонський палац, який колись був неймовірною архітектурною перлиною у варшавському ландшафті, мав історичне значення до його знищення під час Другої світової війни, пише Arkeonews.

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Речник палацу Славомір Кулінський розкрив історичне призначення тунелю, розповівши, що він сприяв швидкій передачі важливих донесень та інформації для штабу польської армії, а також розміщував військову розвідку в його південному крилі.

"Тунель мав і технічні функції. Він містив телеграфний кабель і систему опалювальних і зрошувальних труб з обох боків палацу", — пояснив Кулінський.

Цей підземний хід побудований у 1930-х роках спеціально для потреб військової розвідки і простягається на довжину близько 45 метрів. Очевидно, що цегла, яка використовувалася для будівництва тунелю, мала фірмові позначки цегельні у Вавжині. Також, на свіжій штукатурці невідомий будівельник видряпав дату 1933 рік і орла без корони.

"Очевидно, що ми маємо справу з легіонерським орлом, характерним для 1930-х років і військових функцій", — сказав Кулінський. Ще один орел, схожий, але менший, розташований на третині довжини тунелю.

Тунель веде до підвалів морштинської доби, розташованих у південній частині Саксонського палацу Фото: PAP

Тунель веде до підвалів морштинської доби, розташованих у південній частині Саксонського палацу. Колись ці приміщення слугували коморами, через які у міжвоєнний період гінці доставляли донесення військової розвідки командуючим генералам.

Територія навколо палацу, підірваного в 1944 році під час руйнування Варшави, очищена лише до рівня землі після Другої світової війни. Те, що залишилося від руїн, швидко вирівняли, перетворивши територію на зелений простір, який із роками заріс деревами та чагарниками. За винятком невеликої ділянки однієї з прибудов, яку у 2006 році дослідили археологи з висоти Саксонського саду, більша частина вмісту цієї території залишалася оповитою таємницею протягом майже восьми десятиліть.

Наразі зусилля дослідників принесли плоди у вигляді майже 46 000 артефактів, витягнутих з-під завалів. Серед цих скарбів — безліч монет, прикрас, медальйонів і багато прикрашених посудин, часто з вигадливими орнаментами або фірмовими підписами їхніх виробників.

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