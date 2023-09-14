Майстерність древніх граверів. Наскальні малюнки кам'яного віку в Намібії неймовірно деталізовані

Жителі Намібії кам’яного віку залишили після себе вагому спадщину: безліч вирізаних на скелях слідів тварин і людей. Вивчення понад 500 екземплярів на скелястих поверхнях дало неабияке досягнення: сучасні фахівці можуть не лише розпізнати вид тварини, але й визначити стать чи навіть вік.

Дослідники залучили до роботи трьох корінних мешканців, які є професійними експертами з відстеження тварин. Отримавши 513 зображень відбитків, експерти ідентифікували 106 відбитків людини й 407 відбитків тварин, що належать до 40 різних видів, пише IFLScience.

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Найпоширенішими виявилися сліди жирафів, куду, цесарок, білих і чорних носорогів, тоді як африканські дикі коти, бабуїни, блакитні антилопи гну і буйволи з'являлися рідше. Примітно, що в колекції виявлено лише один відбиток гепарда.

Більшість, а саме 398 слідів, належать дорослим тваринам, а 98 — молодим. Сліди самців переважали над відбитками самок — 227 проти 180, відповідно. Окрім слідів тварин, дослідники каталогізували 106 людських слідів у різьбленні.

На відміну від відбитків тварин, лише 15 людських слідів належали дорослим. Серед слідів 74 сліди були чоловічі, а 32 — жіночі. Подальше вивчення виявило наявність 56 відбитків правої ноги і 50 відбитків лівої ноги.

"Схоже, що доісторичні гравери не створювали загальні людські сліди без маркерів статі чи віку, — пишуть автори дослідження. — Так само гравюри слідів тварин не містять родових форм; натомість кожен є конкретним".

Це відкриття різко контрастує зі стародавніми наскальними малюнками в центральній Намібії, де приблизно 80 відсотків людських фігур не мають конкретних статевих чи вікових ознак. Крім того, фігури тварин з цього регіону демонструють значно меншу різноманітність видів порівняно з вигадливо деталізованими відбитками тварин.

Попри неймовірний рівень деталізації та реалістичності цих слідів, автори дослідження не змогли з'ясувати точне призначення цих зображень. Хоча вони припускають, що ці сліди, ймовірно, мали складне символічне значення, дослідники висували і згодом відкидали різні гіпотези, врешті-решт дійшовши висновку, що справжнє призначення наразі неможливо з’ясувати.

Раніше Фокус писав про призначення древніх споруд Саудівської Аравії, яке нарешті вдалося виявити. Всередині однієї з таких споруд дослідники виявили понад 3 тис. фрагментів кісток.

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