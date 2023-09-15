Археологи знайшли в Туреччині відбитки печаток, які можуть змінити історію хеттів (фото)

Серед визначних відкриттів дослідницької групи — стародавні відбитки печаток, пов'язані з царем Хаттусілі ІІІ, його дружиною Пудухепою та їхніми нащадками.

Під час розкопок поблизу села Каялипінар, розташованого в центральній Анатолії, Туреччина, знайшли відбиток печатки, пов'язаний з Хаттусілі ІІІ. Хаттусілі III, відомий своєю роллю в битві при Кадеші і подальшим Кадешським мирним договором, є однією з найвідоміших постатей в хеттській історії, пише Arkeonews.

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Його правління стало свідком не лише воєнних перемог, але й значних релігійних реформ у хеттському царстві, а також широких дипломатичних відносин з панівними державами його епохи, такими як Єгипет і Ассирія.

Правління Хаттусілі III тривало з 1267 по 1237 рік до нашої ери. Археологічні дослідження в Каялипінарі тривають з 2004 року, відкриваючи скарбницю епіграфічних знахідок і підтверджуючи, що це місце було хеттським містом імперського періоду. Співпрацюючи з міжнародними науковцями, докторка Чігдем Манер, доцентка кафедри археології та мистецтвознавства Університету Коч, повідомляє про значний прогрес на місці розкопок.

Вона зазначила, що їхні розкопки в селі Каялипінар розпочалися у 2021 році і продовжилися приблизно на 2,5 місяці цього року. Вона показала, що хоча раніше цей населений пункт вважався поселенням давньоассирійського і хеттського періодів, нещодавні знахідки і архітектурні свідчення значно розширили його історичну хронологію, яка охоплює близько 1 000 років. Це підкріплює думку про те, що Каялипінар відігравав ключову роль протягом тисячоліть.

Серед визначних відкриттів дослідницької групи — стародавні відбитки печаток, пов'язані з царем Хаттусілі ІІІ, його дружиною Пудухепою та їхніми нащадками Фото: AA

Серед визначних відкриттів дослідницької групи — стародавні відбитки печаток, пов'язані з царем Хаттусілі ІІІ, його дружиною Пудухепою та їхніми нащадками. Крім того, знайдені відбитки глиняної печатки з відзнаками старшого сина царя Нерікайлі, а також фрагменти клинописних табличок з подробицями про фестивалі та практики ворожіння.

Команда провела розкопки в чотирьох різних районах, виявивши як значні архітектурні руїни, так і важливі артефакти. Докторка Манер виділила відбитки печаток як такі, що заслуговують на особливу увагу, припускаючи, що вони можуть переосмислити хеттську історію.

Ці печатки, відбиті на глині, напрочуд добре збереглися протягом століть і знайдені на території спаленої споруди.

У той час як адміністративні споруди хеттської епохи ідентифіковували, релігійні споруди залишаються невловимими, хоча більшість віднайдених написів мають релігійний характер. Майбутні зусилля спрямовані на виявлення храмів і, в ідеалі, на виявлення політичних текстів.

У той період навколо дерев'яних табличок обмотували мотузки, на які наносили відбитки печаток. Хоча ці печатки збереглися, дерев'яні таблички перетворилися на попіл внаслідок спалювання, даючи незвичайне уявлення про хеттські традиції тієї епохи.

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