Розкопали Римський мавзолей. Археологи виявили римську статую морського бога Тритона (фото)

Знайдена статуя Тритона має приблизно 70 сантиметрів у висоту і ширину, а її вага перевищує 60 кілограмів.

Під час підготовки до будівництва житлового комплексу в графстві Кент, Англія, команда археологів відкопала римську статую Тритона. Дослідники також виявили артефакти, що датуються більш ніж 1700 роками, пише Arkeonews.

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Роберт Мейсфілд, директор RPS, очікував, що вони натраплять на римські археологічні залишки, такі як кладовище. Однак знахідки значно перевершили його здогадки. Серед відкопаних реліквій найважливішою була добре збережена статуя Тритона. Ці знахідки стали внеском у місцеву спадщину Тейнхема і загальний наратив римської історії в країні.

На досліджуваній ділянці, що слідує за давньоримською вулицею Ватлінг, під час первинної оцінки ділянки знайдено фрагменти крейдяних стін та римські кремаційні поховання. Відтак, рада міста Свейл, після консультацій зі службою охорони спадщини ради графства Кент, ухвалила рішення про проведення археологічних розкопок на ділянці площею 0,5 гектара.

Під керівництвом Кентерберійського археологічного фонду (CAT) розкопали 30-метрову квадратну обгороджену стіною огорожу, що охоплювала приблизно 7-метрову квадратну споруду. Подальші розкопки показали, що ця споруда насправді була римським мавзолеєм, в якому виявили римську монету, датована приблизно 320-330 роками нашої ери. На цьому місці також знайдені римські поховання і, можливо, пізніші поховання, а також різноманітний поховальний інвентар.

Статую знайшли археологи з Кентерберійського археологічного фонду (CAT), коли розкопували ділянку біля траси Фото: Canterbury Archaeological Trust

Проте, головною подією розкопок стало виявлення кам'яної статуї, що представляє Тритона, морського бога. Ця велична статуя Тритона має приблизно 70 сантиметрів у висоту і ширину, а її вага перевищує 60 кілограмів. Цікаво, що статуя залягала на глибині лише 40 сантиметрів під поверхнею.

У римській міфології Тритон, нащадок Нептуна, бога моря, зображується як русал з верхньою частиною тіла людини і нижньою кінцівкою риби, що сидить верхи на морському чудовиську. Як напівбог, Тритон мав здатність втихомирювати бурхливі хвилі, дмухаючи на мушлю, яка, схоже, була частиною цієї нещодавно відкопаної скульптури, щоправда, вже зламаної.

А проте артефакт залишається в надзвичайно добре збереженому стані, і вважається, що він виготовлений між кінцем першого і другим століттям нашої ери.

Хоча в римській Британії було задокументовано кілька фрагментів скульптур Тритона, жодна з них не мала такого значення, як ця знахідка. Розкопки на місці знахідки продовжують відкривати нові подробиці.

Раніше Фокус писав про ще одні розкопки. На острові Арран вчені виявили неолітичний пам'ятник.

А також ми розповідали про вежу 11-го століття, яку знайшли під час розкопок німецького замку.