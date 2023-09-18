Розкопаний величезний 1500-річний палац розкриває загадку заснування міста мая Каба (фото)

Несподіване відкриття палацу стало наслідком іншої дивовижної знахідки під час нещодавніх розкопок Каба, під час яких виявили два комплекси житлових будинків.

Під час розкопок на археологічній ділянці Каба, розташованій на південному сході Мексики, дослідники виявили залишки великого, раніше невідомого палацу. Палац, попри свій нинішній незбережений стан, особливо примітний своєю неймовірною схожістю з руїнами мая шостого століття, виявленими у північному гватемальському департаменті Петен, пише Ancient Origins.

Ця спільність натякає на можливість міграції з північних районів Центральної Америки до південної Мексики понад 1500 років тому, що дає змогу зрозуміти походження міста Каба.

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Каба знаходиться в регіоні Пуук штату Юкатан, приблизно за 100 кілометрів на південь від сучасного міста Мерида. Теперішні розкопки на цьому доіспанському місці переплітаються з масштабнішим інфраструктурним проєктом "Потяг мая", що здійснюється під ретельним наглядом Національного інституту антропології та історії (INAH) мексиканського уряду.

Несподіване відкриття палацу стало наслідком іншої дивовижної знахідки під час нещодавніх розкопок Каба Фото: INAH

Несподіване відкриття палацу стало наслідком іншої дивовижної знахідки під час нещодавніх розкопок Каба, які відкрили два комплекси житлових будинків. Це історичне відкриття стало першим випадком виявлення подібних споруд на цьому місці. Під час подальших розкопок археологи INAH натрапили на залишки палацу мая, що прилягав до цих житлових споруд.

Палац є 26-метровою спорудою з головним фасадом, прикрашеним портиком з вісьмома пілястрами і дев'ятьма отворами. Його архітектура вирізняється складними мотивами, що включають пір'я, намистини та зображення птахів, а на сходах збереглися залишки ліпної фігури, що сягає дев'яти метрів у довжину.

Лурдес Тоскано Ернандес, директор розкопок, повідомив, що на місці житлового комплексу знайдено понад 24 000 фрагментів керамічних посудин. Примітно, що ці посудини походять як з місцевого регіону Пуук, так і з Петена в Гватемалі.

Крім того, нововідкритий палац мав риси, що узгоджують його з культурними тенденціями та архітектурними практиками, поширеними в Петені між 250 і 500 роками нашої ери, що збігається із заснуванням поселення мая в Каба. Ернандес стверджує, що ці докази підтверджують припущення про значну міграцію з цього регіону.

На знак визнання історичного зв'язку Каба з мая Гватемали, археологи INAH назвали нещодавно розкопану споруду Палацом Петенеро.

Палац є 26-метровою спорудою з головним фасадом, прикрашеним портиком з вісьмома пілястрами і дев'ятьма отворами Фото: INAH

Палац Петенеро, хоч і вражає, є лише однією з багатьох величних споруд Каба. Попередні розкопки виявили наявність численних розкішних палаців і храмів мая, яскравим прикладом яких є Кодз Пуп, або Палац Масок, прикрашений численними масками із зображенням довгоносого божества дощу в культурі мая, Чаака.

"Kabah" перекладається як "Володар сильної або могутньої руки". Найдавніші палаци і храми в цьому місці можна простежити приблизно до 400 року нашої ери, що дозволяє припустити, що Палац Петенеро, ймовірно, збудували приблизно в той же час.

Зеніт процвітання міста Каба припадає на період між 750 і 900 роками нашої ери, що збігається з розквітом цивілізації мая загалом. Згодом, близько 950 року нашої ери, правителі міста і, ймовірно, його мешканці середнього класу покинули його, залишивши після себе переважно збідніле населення, яке продовжувало займати це місце ще кілька століть.

Ця подія стала частиною масштабнішого цивілізаційного занепаду, що ознаменував кінець панування мая в Мезоамериці.

На момент заснування міста Каба мая розширювали свою імперію і мали як засоби, так і мотивацію для заснування нових поселень у малозаселених регіонах. Стародавнє його місце розташування знаходиться приблизно за 500 кілометрів на північ від Петена, що свідчить про готовність засновників міста вирушити в далеку подорож у пошуках ідеального місця для свого нового міського центру.

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