Щеплення від космосу. Створено препарат, який допоможе астронавтам долетіти на Марс

Вчені створили новий препарат, який показав хороші результати в боротьбі з втратою кісткової маси.

Серед багатьох проблем, з якими стикаються астронавти під час тривалого перебування в космосі, є втрата кісткової маси. Тобто щільність кісток значно знижується, і вони ламаються. Ця хвороба відома як остеопороз і в усьому світі від неї страждають мільйони людей. Тривала подорож на Марс, яка займає багато місяців, може значно погіршити стан здоров'я астронавтів. Тому вчені створили новий препарат, який поки що не був протестований на людях, але він може допомогти астронавтам під час тривалих космічних перельотів залишатися здоровими, пише Space.

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Постійні польоти на Місяць уже незабаром стануть реальністю, а за ними очікуються й перші польоти на Марс. Тому вчені активно шукають способи захистити астронавтів, зокрема й від значної втрати кісткової маси через тривале перебування в космосі.

Хоча більшість ліків для лікування остеопорозу сповільнюють перебіг хвороби, вчені створили препарат, який може створювати нову кісткову тканину в організмі. Випробування препарату під назвою BP-NELL-PEG на мишах, що проводилися на Міжнародній космічній станції (МКС) показали хороші результати.

Учені створили новий препарат, який поки що не був протестований на людях, але він може допомогти астронавтам під час тривалих космічних перельотів залишатися здоровими Фото: space.com

Основною складовою препарату є білок, що виробляється організмом, під назвою NELL-1. За словами авторів дослідження, опублікованого у виданні Nature, цей препарат можна вводити за допомогою ін'єкцій під шкіру, і він сприятиме формуванню нової кісткової тканини. При цьому вчені стверджують, що він не викликає значних побічних ефектів.

Дію препарату перевірили на 40 мишах на МКС. Результати показали, що в умовах невагомості цей препарат збільшує щільність кісток, сприяє відновленню пошкоджених кісткових тканин. При цьому було помічено значне зростання і зміцнення кісток.

За словами вчених, якщо дослідження, проведені на людях, підтвердять ефективність BP-NELL-PEG, то це призведе до розв'язання проблеми втрати кісткової маси та погіршення стану опорно-рухового апарату в астронавтів, які вирушать у тривалі космічні польоти.

Водночас науковці вказують на те, що потрібно пройти довгий шлях до того, що цей препарат, якщо він працюватиме як потрібно, можна буде застосувати астронавтам у космосі.

Фокус уже писав про те, що мікроби з космічних кораблів можуть заразити астронавтів на МКС різними хворобами, але вчені знайшли рішення цієї проблеми.

Також Фокус писав про те, що бактерії, виявлені у відомому газованому напої, можуть допомогти астронавтам створювати кисень і вижити в несприятливих умовах на інших планетах.