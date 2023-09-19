Таємничі сумочки часто зустрічаються в античних різьбленнях у всьому світі: вони нагадують сучасні

Одним із загадкових символів, що з'явився у стародавніх різьблених виробах у різних культурах, є зображення, що має дивовижну схожість із сучасними сумочками.

Сумки, що з'являються в різних культурах протягом тисячоліть, беруть свій початок наприкінці льодовикового періоду, знаменуючи собою незвичайне історичне відкриття. Після того, як цей повторюваний і крос-культурний символ визнали, виникають питання щодо його значення і призначення в стародавньому світі, пише Ancient Origins.

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Сумки як космічні символи?

Подібність між цими так званими "сумочками" і сучасними вражає. Ці стародавні предмети, описані Скрентоном, зазвичай мають закруглений верх, схожий на ручку, і прямокутне дно, часто прикрашене складними візерунками. Ці зображення з'являються або як окремі об'єкти, або їх тримають люди, божества чи міфічні істоти, подібно до того, як тримають кошик.

Одна з правдоподібних гіпотез припускає, що це зображення прямолінійно символізує космос. Напівкругла форма, схожа на ремінець сумки, представляє небесну півкулю, тоді як суцільна квадратна основа позначає земну сферу.

Ассирійська рельєфна різьба з Німруда, 883-859 рр. до н. е. Фото: Public Domain

У різних стародавніх культурах Африки, Індії та Китаю коло символізувало духовність або нематеріальне, тоді як квадрат зазвичай символізував матеріальне і земне. Отже, дехто стверджує, що цей образ уособлює возз'єднання земного і небесного, злиття матеріального і нематеріального аспектів існування.

Давні витоки виникнення мотиву сумочки

Найдавніші відомі прояви мотиву сумочки можна простежити на руїнах Гебеклі-Тепе, розташованих на вершині гірського хребта в південно-східній Туреччині, що датуються приблизно 11 000 роком до нашої ери. Ця археологічна пам'ятка, один із найдавніших виявлених храмових комплексів, залишається таємницею щодо свого точного призначення. Однак, схоже, він слугував місцем для релігійних жертвоприношень, про що свідчать численні кістки забитих тварин.

Серед вигадливого різьблення, що прикрашає стіни і стовпи Гебеклі-Тепе, вимальовуються три сумки, додаючи додатковий шар інтриги до цього стародавнього святилища. Вчені припускають, що ранні релігії шанували фундаментальні елементи земного життя, а отже, три сумочки в цьому місці могли символічно визначати це місце як храм.

Ольмекський пам'ятник 19 з Ла Вента зображує чоловіка з сумкою в руці Фото: Xuan Che / CC BY 2.0

Зображення сумочки також з'являється у віддалених місцях, з неймовірною схожістю на кам'яних рельєфах, створених ассирійцями у стародавньому Іраку між 880 та 859 роками до н. е., та ольмеками у стародавній Мезоамериці між 1200 та 400 роками до н. е. В обох випадках зображено чоловічу фігуру, яка тримає в руках сумку, що нагадує кошик або гаманець.

Ассирійське мистецтво припускає, що в сумці міститься магічний пил, тоді як зображення ольмеків натякають на трави для досягнення змінених станів свідомості, що вказує на потенційне спільне значення в різних культурах.

У Новій Зеландії, в культурному контексті народу маорі, з'являється ще одне уявлення про "сумочки". Згідно з міфологією маорі, герой вирушає у трансформаційну подорож до царства богів і повертається на землю з глибокою мудрістю. Кажуть, що ця героїчна постать несе три кошики, наповнені божественним знанням.

Ці маорійські "сумочки" мають разючу схожість з артефактами з Гебеклі-Тепе, обидва символізують глибоку пошану і вдячність за небесну мудрість. Ці зображення не лише надають матеріальну репрезентацію стародавніх наративів, але й показують універсальну схильність людства святкувати і зберігати дари небесного натхнення.

Крім того, давньоєгипетське мистецтво розкриває ієрогліфи, схожі на сумочки, в ієрогліфах. На цих зображеннях сумочка слугує божественним житлом для богів і богинь, а її ремінці символізують куполоподібні жердини переносних наметів, а квадратне дно — задрапіровану тканину або шкуру тварини.

Цікаво, що ця структурна схожість поширюється і на інші давні архітектурні форми, такі як індіанський вігвам та центральноазійська юрта, наголошуючи на універсальності цього символу в різних культурах та епохах.

Повторювана присутність символу сумки натякає на його роль як прихованої космологічної репрезентації у звичайному вигляді предмета побуту, зокрема кошика. Цей тонкий підхід спрямований на подолання розриву між глибокими космічними концепціями та повсякденним досвідом звичайних людей, полегшуючи розуміння серед широких верств населення

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