Штраф $5 000 і в'язниця: чому місцезнаходження найвищого дерева на Землі таємниця

Такі знакові пам'ятки, як Ейфелева вежа в Парижі та Бурдж-Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах, вже давно полонили уяву відвідувачів. Однак найвище живе дерево на Землі недоступне для більшості, ба більше, його місцезнаходження тримається в таємниці.

У Північній Каліфорнії росте гігантська секвоя, відома як Гіперіон. Вважається, що це дерево є найвищим живим деревом у світі, сягаючи приголомшливої висоти приблизно 115,92 метра, що перевершує навіть знамениту статую Свободи, пише IFLScience.

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Однак точне місцезнаходження цього гіганта залишається таємницею, яку ретельно охороняють, щоб зберегти його існування. Коли у 2015 році на одному з вебсайтів з'явилися чутки про те, що його координати оприлюднені, потік туристів ринув на пошуки дерева.

На жаль, прагнення побачити Гіперіон спричинило сплеск відвідуваності, що, зрештою, вимагало суворих заходів. Національна паркова служба відреагувала на це, оточивши всю територію і запровадивши суворий режим, включаючи штрафи до 5 000 доларів і навіть ув'язнення для порушників, які намагатимуться потрапити до дерева.

Леонель Аргуелло, начальник відділу природних ресурсів парку, пояснив застосування цих суворих заходів, посилаючись на негативний вплив на рослинність і потенційно на кореневу систему дерев, що є наслідком діяльності тих, хто намагається милуватися ними.

"Там було сміття, і люди створювали ще більше бічних доріжок, щоб скористатися туалетом. Вони залишають використаний туалетний папір і людські відходи — це погана річ, погана сцена" — прокоментував Аргуелло.

Закриття території має на меті зберегти крихку екосистему та захистити відвідувачів. Відсутність чітко визначених маршрутів в поєднанні з нестабільним зв'язком GPS і мобільного зв'язку загострить будь-яку потенційну надзвичайну ситуацію, що зробить надзвичайно складним для рятувальних команд швидкий доступ до людей, які зазнали лиха.

Аргуелло пояснив: "Якщо хтось там постраждає, ми зможемо дістатися до нього і витягти його лише через деякий час. Це все причини, чому ми перестраховуємося і захищаємо наші ресурси".

Хоча Гіперіон є поважним свідком плину століть, якому, за оцінками, близько 700-800 років, він не найстаріший деревний мешканець Каліфорнії. Ця відзнака належить щетинистій сосні з Великого басейну, на ім'я Мафусаїл, вік якої перевищує 4 850 років.

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