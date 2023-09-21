Термінатори на Марсі. На Червону планету відправлять роботів-гуманоїдів: які плани у NASA (відео)

Нові людиноподібні роботи можуть полетіти спочатку на Місяць, а потім на Марс, щоб допомогти астронавтам досліджувати ці світи.

Як відомо, космічний простір — це місце, яке не створене для існування людини. Поки що єдиним придатним для нас місцем є Земля. Проте трохи більше, ніж за рік NASA збирається здійснити висадку астронавтів на Місяці після півстолітньої перерви, а наступною метою є Марс. Багато небезпек чатує на астронавтів на Червоній планеті та Місяці — це екстремальні температури, відсутність нормальної атмосфери, та величезна кількість сонячного та космічного випромінювання. Тому хорошими помічниками для астронавтів у дослідженні цих світів можуть стати людиноподібні роботи. Нещодавно американська компанія Apptronik отримала фінансову підтримку від NASA для створення космічних роботів-гуманоїдів, пише Futurism.

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У NASA вважають, що роботи, створені Apptronik, допоможуть у дослідженні важкодоступних місць на Місяці та Марсі, куди не зможуть дістатися астронавти. Вони зможуть працювати як повністю автономно, так і бути дистанційно керованими роботами, які будуть своєрідними аватарами для вчених на Землі.

Поки що інженери компанії Apptronik створили людиноподібного робота на ім'я Apollo, зростом 1 метр 70 сантиметрів і вагою 72 кг. Заряду його акумулятора вистачає на 4 години роботи. Наразі цей робот призначений для виконання різних завдань на Землі, зокрема його можна використовувати для роботи на складах і виробничих підприємствах. Планується, що такий робот зможе також доглядати за літніми людьми або бути кур'єром. Але в NASA вважають, що подібні роботи зможуть виконувати складні наукові завдання з вивчення поверхні Марса і Місяця. Наприклад, вони зможуть забиратися в глибокі печери або на високі гори.

Робот Apollo Фото: Скриншот

NASA тісно співпрацювало з компанією Apptronik у процесі створення робота Apollo. Вчені хочуть, щоб цей робот міг використовувати різні інструменти для виконання різноманітних завдань у космосі. При цьому він має бути рухомим і його складові частини мають працювати так само, як частини тіла людини.

Робот Apollo вже може стояти нерухомо у вертикальному положенні, ходити на двох ногах (він може ще ходити задом наперед) і переміщати вантажі своїми руками. Але поки що робот не володіє тією спритністю, яка необхідна для виконання складних місій на Місяці та Марсі. Тому інженери продовжать роботу над цим роботом.

Також у компанії Apptronik, працюють над удосконаленням програмного забезпечення робота, щоб він був безпечний для людей. Крім усіх проблем на Марсі астронавтам тільки не вистачало божевільного робота-гуманоїда, який може вирішити, що ця планета справді не годиться для людей і їх потрібно звідси прибрати.

У NASA вважають, що якщо такі роботи пройдуть необхідні випробування і результат відповідатиме потрібним критеріям, то їх можуть відправити підкорювати Марс (але спочатку Місяць) разом з астронавтами. Такі роботи допоможуть не тільки в наукових дослідженнях, а й в облаштуванні майбутніх баз. Точних термінів реалізації цього проєкту немає, але подібна ідея може стати реальністю в найближче десятиліття.

Як уже писав Фокус, у NASA на Марсі з'явилося нове досягнення. Марсохід Curiosity через три роки після початкової спроби зміг доїхати до височини біля підніжжя 5-кілометрової гори, де мільярди років тому текла вода бурхливим потоком.