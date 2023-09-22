Змінює уявлення про еволюцію: вчені знайшли найдавнішу споруду, побудовану людиною (фото)

Конструкція, зроблена вимерлими стародавніми людьми півмільйона років тому, судячи з усього, змінить уявлення вчених про еволюцію ранніх технологій і когнітивних здібностей людей, що жили до неандертальців і Homo sapiens.

Археологи з Великої Британії та країн Африки виявили докази найдавнішої у світі споруди, яку коли-небудь будували люди. Конструкція, знайдена в заболоченій місцевості північної Замбії, щонайменше вдвічі старша за споруду, яку колись вважали найранішою з побудованих людьми. Про це повідомляє The Independent.

Розкопки найдавнішої споруди, яку споруджували стародавні люди

Вимерлий вид людей використовував оброблену деревину півмільйона років тому на півдні Африки. Висловлюються припущення, що виявлена колода була частиною надземної дороги через болотисту місцевість, мисливської бази або бойні.

Це відкриття, ймовірно, змінить уявлення вчених про еволюцію ранніх технологій і когнітивних здібностей древніх людей.

Розкопки в Замбії

Знайдені елементи дерев'яної платформи — лише одне зі свідчень присутності доісторичної людини на південному березі річки Каламбо.

Артефакт знайшли за кілька сотень метрів від двох природних чудес — водоспаду на цій же річці заввишки 235 метрів і каньйону, глибина якого становить 300 метрів.

Можливо, що саме через водоспади та місцеве розмаїття сюди приходили перші мисливці-збирачі та інженери з теслярами.

Водоспад на річці Каламбо

Археологи знайшли дві частини дерев'яної конструкції, які обробив стародавній вид людей, що вимерли півмільйона років тому. Завдяки складовим частинам доріжка або платформа перебували на висоті 20 см над землею.

Артефакти, знайдені недалеко від водоспаду на річці Каламбо

Були також виявлені інструменти з каменю, що ріжуть, рубають та скребуть та, можливо, вогнище для приготування їжі.

Доісторичні люди, які населяли територію сучасної Замбії, були представниками вимерлого виду Homo heidelbergensis (гейдельберзька людина), що мешкав на більшій частині Африки, Західної Азії та Європи 600-300 тис. років тому.

Але близько 300 тис. років тому гейдельберзькі люди вимерли, можливо, програвши конкурентну боротьбу більш розвиненим видам — неандертальцям і Homo sapiens.

Нагадаємо, що нове дослідження поставило під сумнів теорію "квіткових поховань" неандертальців. Похований у позі ембріона і всипаний квітковим пилком скелет неандертальця Шанідара IV, викликав розбіжності серед учених.

Також повідомлялося про те, як орбітальні зміни Землі вплинули на неандертальців і денисівців.