Побачать не всі: що ховається на новій оптичній ілюзії, що заполонила інтернет (фото)

Нова оптична ілюзія поширилася інтернетом, тож у соцмережах розгорілися дискусії: далеко не всі можуть побачити приховану частину. А що бачите ви?

У соціальних мережах поширилися зображення двох дівчат з оптичною ілюзією. Проте, приховану частину зможуть побачити не всі: все залежить від гостроти зору, пише Mirror.

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Зніміть окуляри і відведіть телефон подалі від очей. Подивіться на блондинку

Зображення, про яке йдеться, набуло вірусного статусу після його поширення на X, платформі, раніше відомій як Twitter. На перший погляд, це звичайна чорно-біла фотографія, на якій зображені дві молоді дівчини, що сидять пліч-о-пліч у, здавалося б, безтурботному парку. Якщо ви користуєтеся окулярами, ось вам своєрідне запрошення: зніміть окуляри чи контактні лінзи, а потім погляньте на зображення заново. Чи відчуваєте ви якісь зміни?

Коли ця фотографія вперше дебютувала в кіберпросторі, супровідний підпис закликав: "Короткозорі друзі: зніміть окуляри і віднесіть телефон якомога далі від очей. Подивіться на блондинку".

Отже, слідуючи цим вказівкам, поспостерігайте за блондинкою на зображенні здалеку, без коригувальних лінз. Трансформація має відбутися у вас на очах, перетворивши блондинку в образ бентежно постарілої жінки. Підборіддя і рот жінки повинні накладатися на верхню частину тіла дівчини, в той час як гра тіней на шиї дівчини і в хвилях її волосся повинна породжувати два запалих ока.

Допис викликав здивування у користувачів мережі, багато людей в окулярах висловили занепокоєння моторошною трансформацією фотографії. Один із коментаторів висловив свій шок простою фразою: "Це мене налякало!". Інший відгукнувся: "Дякую, ненавиджу це", а третій додав: "Це було несподівано. Дуже круто".

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