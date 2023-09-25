Відновили зв'язок із кінцівками. Учені розробили революційний спосіб лікування паралічу

Автори з надією дивляться в майбутнє, де люди, які перебувають у пастці власного тіла, отримають можливість знову рухатися і жити повноцінним життям.

Вчені зробили прорив у лікуванні повних пошкоджень спинного мозку, застосувавши нову генну терапію для того, щоб допомогти паралізованим мишам знову ходити. Травми спинного мозку часто призводять до повного паралічу кінцівок і м'язів нижче місця ушкодження, що значно погіршує рухливість і чутливість потерпілого, часом зовсім позбавляючи його їх. Це дослідження знаменує собою багатообіцяючий прогрес у вирішенні проблеми цих виснажливих травм, пише New Atlas.

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Спинний мозок відіграє найважливішу роль у забезпеченні зв'язку між головним мозком та іншими частинами тіла. Він являє собою пучок нервів, які швидко передають повідомлення туди і назад. У разі його пошкодження лінія зв'язку, по суті, переривається, що призводить до втрати чутливості та рухів у постраждалих від травми областях.

Традиційно лікування пошкоджень спинного мозку було дуже складним. У попередніх дослідженнях з різним ступенем успішності застосовували імплантати, пересадку нервових клітин і різні сполуки для стимуляції росту нервів. Команда авторів дослідження раніше працювала над регенерацією нервових волокон, але зіткнулася з серйозною проблемою: нові волокна не з'єднувалися там, де мали б, що робило їх практично марними.

Щоб розв'язати цю проблему, вчені вивчили, як організм природним чином намагається відновити себе після часткового пошкодження спинного мозку. За допомогою методу секвенування одноклітинної ядерної РНК вони з'ясували, які нервові волокна необхідні для відновлення рухової функції та як їх правильно з'єднати. Озброївшись цим новим розумінням, вони розробили генну терапію, яка працює за кількома напрямками.

Ця інноваційна терапія робить три речі: запускає певні нейрони для росту необхідних нервових волокон, підвищує рівень білків, які допомагають цим нейронам рости через ушкоджену ділянку, та додає молекули, що спрямовують нові нерви для з'єднання в потрібних місцях. Під час випробувань на мишах з повними ушкодженнями спинного мозку тварини, які отримали таку терапію, вже за кілька місяців знову могли ходити, причому їхня хода була схожою з ходою мишей, які відновилися після часткових ушкоджень.

Дослідники вважають, що в перспективі цей підхід може бути застосований і до людей з ушкодженнями спинного мозку. Однак для доопрацювання терапії та визначення її довгострокової ефективності необхідні додаткові дослідження. Вони також вважають, що генну терапію можна використовувати в поєднанні з іншими методами лікування, наприклад, з електростимуляцією спинного мозку, для підвищення загального успіху у відновленні рухів.

Зрозумівши, як регенерувати найважливіші нервові волокна і направляти їх за призначенням, дослідники відкрили двері до потенційно життєво важливих методів лікування. Хоча поточний розроблений метод все ще перебуває на стадії експерименту, його успішне застосування на тваринних моделях дає надію на його подальший розвиток і майбутні випробування на людях.

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