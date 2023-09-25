Дожити до 100 і більше: дослідники виявили 9 основних умов довголіття

Проаналізувавши зони, що славляться кількістю пенсіонерів, які дожили до 100 і старше, дослідники виокремили 9 принципів і активностей, яким слідують люди, що пережили мільйони інших.

Можливо, ви чули про "блакитні зони" — місця у світі, де люди не тільки живуть винятково довго, а й зберігають здоров'я до глибокої старості. Дослідники свого часу звернули увагу на ці райони, виділивши їх на карті синім кольором. У цих регіонах дійсно надзвичайно багато людей, які доживають до 100 років і довше. Про особливості цих зон і секрети досягнення збільшення тривалості життя пише Medical News.

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Блакитні зони — це не чарівні країни з секретним джерелом вічної молодості. Навпаки, довголіття людей, які живуть у цих зонах, здебільшого залежить від вибору способу життя. Генетика визначає лише 20-30% тривалості життя людини. Дослідник Ден Бюттнер і його колеги, які є авторами дослідження, виокремили дев'ять ключових рис і звичок, які отримали назву "Могутня дев'ятка", які зазвичай спостерігаються в цих спільнотах, що живуть довго. Команда виокремлює такі звички й активності людей, які живуть у зонах більшої тривалості життя:

Харчування: Вживається переважно рослинна їжа, а порції м'яса відносно малі та рідкісні.

Споживання калорій: Люди часто дотримуються посту або їдять рівно стільки, щоб насититися на 80%, що запобігає набору ваги й ожирінню.

Вживання алкоголю: Алкоголь, здебільшого багате антиоксидантами червоне вино, вживають рідко або помірно.

Почуття мети: Жителі мають чітке уявлення про сенс життя.

Фізична активність: Щоденні заняття сприяють природному, енергійному руху, наприклад, ходьбі або садівництву.

Боротьба зі стресом: Для зняття стресу регулярно використовують такі методи, як молитва або сімейна вечеря.

Духовність: Віра — ключовий компонент життя.

Структура сім'ї: Розширені сім'ї часто живуть разом, підтримуючи одна одну.

Соціальні мережі: Міцні соціальні зв'язки сприяють формуванню способу життя, що підтримує благополуччя.

Дослідження вчених показує, що наявність сильної цілеспрямованості може в буквальному сенсі врятувати життя, призвести до поліпшення психічного здоров'я і стимулювати хорошу поведінку. Раціональне харчування з обмеженням споживання м'яса призводить до зниження рівня серцево-судинних і онкологічних захворювань. Ба більше, навіть легке голодування може змістити енергетичний фокус організму зі зростання на відновлення і підтримку, що може уповільнити старіння.

Помірне вживання червоного вина також сприяє поліпшенню здоров'я серця, а енергійні фізичні вправи знижують ризик розвитку різних захворювань. Духовність, міцні соціальні та сімейні стосунки також сприяють психічному здоров'ю, відчуттю благополуччя і, зрештою, продовженню життя.

Цікаво, що ці "блакитні зони" вчать нас того, що найкраща система охорони здоров'я не є єдиним вирішенням проблеми довголіття та здоров'я. Ще більше значення має створення середовища, в якому здоровий спосіб життя є основним вибором. Наприклад, міста можуть заохочувати фізичну активність, роблячи доступнішими пішохідні та велосипедні доріжки.

У міру старіння населення планети, коли люди, старші за 60 років, незабаром становитимуть одну шосту частину світового населення, розуміння ключів до здорового та більш плавного старіння стає ще більш важливим. Хоча думка про те, що тривалість життя людини може збільшитися до 140 років, не може не тішити, якщо ці роки будуть проведені в умовах поганого здоров'я, вони не зможуть подарувати довгожителю багато хороших моментів.

Висновок із дослідження "Блакитних зон" полягає в тому, що старіння неминуче, а життя в старості з низькою якістю — ні. Зусилля на рівні спільноти можуть створити таке середовище, що сприятиме популяризації способів зміцнення здоров'я та здорового способу життя. Проєкти "блакитних зон" уже реалізуються по всій території США і спрямовані на зміну соціальної політики, яка робить вибір на користь здорового способу життя не тільки легким, а й неминучим.

Таким чином, хоча більшість із нас не може просто переїхати в "блакитну зону", ми, безумовно, можемо привнести деякі з її практик, що подовжують життя, в наше власне життя і спільноту. І, можливо, саме ваше місто в майбутньому стане наступною "блакитною зоною".

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як скинути кілька років організму. У тестах на мишах команда вчених показала, що епігенетичні "програмні збої" викликають симптоми старіння, а перезавантаження системи може повернути їх назад, потенційно збільшуючи тривалість життя.

Також Фокус писав про відкриття вченими коктейлю хімічних речовин, здатних повернути старіння назад. Втім, інші вчені лають цю роботу за відсутність доказів у дослідженні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.