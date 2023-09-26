Могила Небесного принца: археологи знайшли поховання засновника династії Північної Чжоу (фото)

Відкриття відбулося поблизу міста Сяньян, де вчені виявили 147-метровий тунель та саме поховання на глибині 10 метрів.

В околицях міста Сяньян, Китай, археологи виявили гробницю імператора Сяо Мін-ді, також відомого під своїм ім'ям Юйвень Цзюе. Імператор Сяо Мін-ді є родоначальником династії Північна Чжоу, що правила північним Китаєм з 557 по 581 рік нашої ери, пише HeritageDaily.

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Примітно, що імператор Сяо Мін-ді відмовився від традиційного імператорського титулу, прийнявши замість нього почесний титул династії Чжоу — "Небесний принц". Однак історичні аннали свідчать про боротьбу за владу, яка розгорнулася між Сяо Мін-ді і його двоюрідним братом Юйвень Ху. Кульмінацією цієї внутрішньої боротьби стало повалення і подальша смерть імператора Сяо Мін-ді від рук Юйвень Ху.

Загадкова гробниця імператора Сяо Мін-ді, позначена як гробниця M655, знайдена під час археологічних розкопок, що проводилися поблизу швидкісної автомагістралі до аеропорту в межах міста Сяньян. Це відкриття розкриває існування 147-метрової траншеї, що веде до поховальної споруди, ретельно вирівняної за віссю північ-південь.

Загадкова гробниця імператора Сяо Мін-ді, позначена як гробниця M655, знайдена під час археологічних розкопок Фото: CASS

Внутрішнє святилище гробниці, розташоване на глибині 10 метрів, містить цілу низку поховальних дарунків. Серед цих підношень помітні артефакти у вигляді керамічних посудин і статуеток, майстерно відтворених для зображення воїнів, кінних загонів, величного верблюда і загадкових істот.

Крім того, дослідницька група відкрила епітафійний камінь із написом, переклад якого, хоча й дещо вільний, звучить так: "Реншен у жовтні другого року на могилі Гунюй Веньцзюе, герцога Луяна, династії Чжоу". Цей напис промовисто натякає на справжнє ім'я Юйвень Цзюе, відоме як імператор Сяо Мін-ді, ще більше збагачуючи історичний гобелен навколо цієї царственої постаті.

Виявлення гробниці Юйвень Цзюе з літопису Північної династії Чжоу є винятковою віхою. Це знаменне відкриття є другим випадком розкопок гробниці імператора Північної династії Чжоу, першим був мавзолей Сяолін імператора У-ді.

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