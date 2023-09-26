Смертельна ціна краси. Популярний предмет інтер'єру все частіше губить своїх творців

Провівши нове дослідження, вчені з'ясували, що молоді робітники в районі 30 років часто розплачуються своїми легенями, а часом і життям, за свою і без того непросту працю.

Силікоз може здатися рідкісним захворюванням, про яке ви ніколи не чули, але він все частіше стає цілком реальною і смертельно небезпечною проблемою. Це невиліковне захворювання легень насамперед вражає робітників, які піддаються впливу небезпечних концентрацій кремнеземного пилу під час різання стільниць. Згідно з новим дослідженням, від цього захворювання страждають люди у віці 20, 30 і 40 років, а деякі навіть гинуть від нього до 30 років, пише The Mirror.

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Уявіть собі молоду, активну людину, якій одного дня стало нестерпно важко дихати через вплив виробничих відходів. Такою є історія 27-річного Леобардо Сегура Меза, батька, який раніше вів активний спосіб життя, а тепер бореться за кожний подих. Розповідаючи свою історію, він підкреслив похмуру реальність того, що єдиним можливим виходом є пересадка легенів. Але зі зростанням кількості хворих працівників легень просто може не вистачити.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі пролили світло на всю серйозність ситуації. Згідно з результатами їхніх досліджень, 20% каліфорнійських робітників, у яких силікоз розвинувся внаслідок роботи зі стільницями, померли. Середній вік тих, хто пішов із життя, становив лише 46 років. Ба більше, діагностика силікозу видається складним завданням. Більш ніж половині хворих спочатку був поставлений помилковий діагноз бактеріальної пневмонії або туберкульозу. Ще гірше те, що до моменту постановки правильного діагнозу більш ніж у третини цих працівників у легенях уже утворилися серйозні рубці.

На щастя, ініціативні представники громадськості не залишаються осторонь. Вони звертаються до робітників, відстоюючи необхідність посилення заходів безпеки, як-от використання мокрих пилок і дозволених респіраторів, для зниження впливу кремнієвого пилу. Також, наразі влада штату планує розробити надзвичайні правила, і навіть обговорюється можливість заборони продажу та встановлення стільниць зі штучного каменю з високим вмістом кремнезему.

Однак тут думки розділилися. Одні вважають, що наявні норми безпеки просто потребують більш суворого дотримання, інші вважають, що стільниці зі штучного каменю, які сьогодні займають понад 60% ринку, за своєю суттю занадто ризиковані.

Для споживачів, яким подобається зовнішній вигляд їхніх стільниць зі штучного каменю, ціна, яку інші платять за красу, може стати несподіванкою. Багато хто просто не знає про те, що цей популярний матеріал небезпечний для здоров'я. У зв'язку з триваючою дискусією необхідно приділяти першочергову увагу безпеці працівників та інформувати всіх про наявні ризики.

Раніше Фокус писав про запуск проекту з лікування захворювань легенів за допомогою генної терапії. Канадська біотехнологічна компанія, що розвивається і має на меті створення генної терапії для лікування моногенних і набутих захворювань легенів, збирається почати клінічну перевірку своєї нової генної тропної AAV-терапії для легенів.

Також Фокус писав про те, що в деяких випадках набряк легенів може розвинутися після плавання у відкритій воді. Стан, за якого рідина накопичується в легенях, офіційно званий набряком легенів, є відносно маловідомою небезпекою, пов'язаною з плаванням у відкритій воді, попереджають лікарі.

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