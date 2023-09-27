Гавкає, як собака, але полює на щурів. У Бразилії виявили найдивнішу тварину у світі (фото)

Учених збентежило, що самка не була схожа ні на що інше, з чим уже стикалися дослідники. Деякі риси вказували, що це собака, але інші цьому суперечили.

Безпритульний собака в Бразилії привернув увагу громадськості та науковців. Тільки-но глянувши на тварину, дослідники зрозуміли, що раніше не зустрічали нічого подібного: очі та шерсть вказували на те, що перед ними собака, але форма морди, вуха та звички свідчили про протилежне, пише Science Alert.

Ба більше, цуценя не було таким слухняним, як собака, але йому також не вистачало агресивності, яку очікують від дикої тварини, коли її тримають у руках. Крім того, самка гавкала, немов собака, але водночас відмовлялася їсти їжу, якій вони надають перевагу, і полювала тільки на маленьких щурів. Усі ці деталі поставили вчених у глухий кут.

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У результаті вченим з Центру охорони та реабілітації диких тварин Федерального університету Гранді-ду-Сул, треба було провести генетичний аналіз, щоб розставити всі крапки над "і". Результати свідчать про те, що тварина, виявлена в Бразилії, насправді є абсолютно новою породою чарівних особин — гібридом південноамериканської пампасної лисиці та собаки, якого прозвали "догсім".

Зазначимо, що вперше цю дивовижну істоту було виявлено ще 2021 року: зоозахисники виявили самку пораненою після ДТП у Вакарії (Ріу-Гранді-ду-Сул). Тварину підібрали, відвезли до Центру, де надали необхідну медичну допомогу.

Вченим відомо, що в цьому регіоні Південної Америки мешкають чотири види псових, проте жодне з них не відповідало опису собаки ні за зовнішнім виглядом, ні за генетикою. Наприклад, у місцевих чагарникових собак маленькі округлі вуха, короткі ноги й коричневе хутро, а гривасті вовки досить високі, з довгими ногами та вухами й червонувато-коричневою шерстю. Усе це не підходило під опис тварини.

Гібрид собачої лисиці (А) і пампасної лисиці (Б) Фото: Thales Renato Ochotorena de Freitas/Bruna Elenara Szynwelski

Водночас дослідники виявили, що крабоїдова лисиця (Cerdocyon thus) та пампасна лисиця (Lycalopex Gymnocercus) найбільше підходять під зовнішній опис врятованої тварини, втім, їхнє хутро все ж таки світліше. Зазначимо, що попри свою назву жодна з вищеописаних лисиць не має близької спорідненості з європейськими лисицями, а трохи ближча до собак.

У результаті вчені вирішили перевірити теорію про схрещування. Науковці провели генетичний аналіз і вважають, що знайдена дивовижна істота в Бразилії — гібрид пампасної лисиці та домашнього собаки — надзвичайно рідкісний випадок, коли розмножуються два види з різних родів.

Автори дослідження зазначають, існування цього гібрида показує, що попри те, що ці види розійшлися близько 6,7 мільйона років тому і належать до різних родів, вони все ще здатні виробляти разом життєздатне потомство.

Генетичний аналіз показав, що унікальна тварина мала загалом 76 хромосом, і всі вони були схожі на хромосоми домашніх собак і пампасної лисиці. У врятованого собаки також є дві Х-хромосоми з різною морфологією, що вказує на те, що вони походять від двох різних видів.

Зазначимо, що унікальна собака-гибрид, яку збили в ДТП у 2021 році, пізніше померла за невідомих обставин у зоопарку, вже після того, як оговталася від травм. Наразі місцева влада проводить розслідування, щоб зрозуміти, що сталося.

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