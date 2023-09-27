Титани, приховані минулим. Учені відкрили небувале розмаїття динозаврів, які жили 160 млн років тому

Виявлені скам'янілі відбитки стародавніх ящерів свідчать про те, що в той далекий період часу на Землі мешкали набагато різноманітніші види вимерлих істот.

Коли ми чуємо про динозаврів, ми часто уявляємо собі величезних лютих істот, які блукали серед величезних доісторичних ландшафтів. Хоча музеї багатьох країн рясніють різноманітними скелетами вимерлих велетнів, мало хто здогадується, що зовсім не кістки, а сліди допомагають розкрити деякі найпотаємніші таємниці цих стародавніх тварин. Недавнє відкриття скам'янілих відбитків пролило світло на неймовірну багатогранність стародавніх ящерів, пише Natural History Museum.

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Нещодавно в Атлаських горах Марокко було виявлено дивовижну знахідку, яка дала вченим нові відомості про динозаврів, які жили близько 160 млн років тому. Це були не кісткові скам'янілості, які досить рідко трапляються в цей період, а відбитки лап, що зберігають у собі інформацію велетнів, зроблені мільйони років тому.

Ці відбитки лап динозаврів належать до групи свідчень їхнього існування, які називаються слідовими скам'янілостями. На відміну від черепа тиранозавра або стегнової кістки диплодока, слідові скам'янілості являють собою записи діяльності тварин. Вони включають в себе сліди лап, гнізда або навіть послід.

Як же ці сліди збереглися протягом мільйонів років, витримавши випробування часом і стихіями? Уявіть собі динозавра, який іде по м'якій, вологій поверхні. Вага тварини вдавлюється в м'який ґрунт, залишаючи відбиток. Згодом під впливом сонячних променів бруд твердне, і все нові шари відкладень покривають і захищають відбиток. Згодом під тиском і за сприятливих умов ці відкладення перетворюються на гірські породи. Так завдяки геніальній роботі природи відбиток застиг у часі та занурився в безкраї архіви історії, які досі ховаються в нас під ногами.

Коли ці динозаври здійснювали свої прогулянки, ландшафт, імовірно, був дуже схожий на сучасну дельту річки Окаванго в Ботсвані — пишна місцевість із великою кількістю озер і річок. Цікаво, що саме опади цих давніх водних шляхів створили ідеальні умови для збереження цих відбитків.

Визначити точний вид динозавра за слідами не так просто. На відміну від кістки або зуба, відбитки можуть змінюватися залежно від поверхні ґрунту, віку динозавра та швидкості його пересування. Однак на підставі загальних форм і розмірів відбитків учені можуть розділити їх на ширші категорії.

Сліди, знайдені в Марокко, імовірно, належать різним групам динозаврів. Деякі відбитки мають такий вигляд, ніби вони були зроблені тероподами — двоногими м'ясоїдами, такими як тиранозавр. Інші, мабуть, належать зауроподам — легендарним довгошиїм гігантам, таким як диплодок. Зокрема, у цьому місці виявлено відбитки ніг, які свідчать про присутність броньованих і травоїдних динозаврів, до числа яких входять анкілозаври та стегозаври.

Але не тільки динозаври залишили сліди у знайденому в Марокко пласті давньої історії. Деякі чотирипалі відбитки можуть належати птерозаврам — стародавнім летючим рептиліям. У знайденому екземплярі є навіть свідчення існування стародавніх нір і діяльності мікробів.

Різноманітність цих відбитків дає змогу припустити, що під час Середньоюрського періоду в Північній Африці мешкали різноманітніші види тварин, ніж вважалося раніше. Це відкриття натякає на можливість виявлення нових видів, які, можливо, чекають свого часу в майбутньому, щоб вчергове вразити людство розмаїттям стародавньої природи.

Провідний автор дослідження Ахмед Уссу має особистий зв'язок із регіоном, де було виявлено ці сліди, — він родом із Імільчиля, розташованого неподалік від місця знахідки. Ним рухає не тільки наукова цікавість, а й бажання розкрити давню історію своєї батьківщини. Ахмед і його команда сподіваються, що цей регіон принесе ще більше відкриттів для світу науки. Хоча сліди не можуть розповісти про все, вони дозволяють побачити повсякденне життя цих неймовірних істот. Кожен крок, зроблений ними та закарбований у камені, дає нам чіткіше уявлення про давно минулий світ, допомагаючи подолати прогалини в нашому розумінні стародавньої історії Землі та винести уроки, які допоможуть зберегти розмаїття тендітної флори та фауни, якою наповнена наша планета.

Раніше Фокус писав про виявлений у Таїланді новий вид динозаврів, схожих на левів. Дослідники виявили новий вид динозаврів, який колись жив у цьому регіоні в пізньому Юрському періоді, приблизно 145-163 млн років тому.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра та троодонтида на території Британії.