Наукова інтрига: вчені виявили приховані приміщення у піраміді Сахури (фото)

Під час дослідження піраміди Сахури в Абусірі вчені виявили приховані кімнати. Дослідники вважають, що ці приміщення були коморами, проте що саме в них зберігалося, невідомо.

Піраміда Сахури, побудована 4400 років тому, нещодавно стала центром наукової інтриги. В межах комплексної програми з консервації та реставрації вчені виявили секретні кімнати, про які не знали раніше, пише Daily Mail.

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Зведена наприкінці 26 — 25 століття до н. е., піраміду замовили для Сахури також відомого як Сахуре, другого фараона П'ятої династії і першого правителя, похованого в Абусірі. Історичні свідчення описують правління Сахури як епоху спокою і процвітанням. Зокрема, фараон займався торгівлею з іноземними державами, створив грізний військово-морський флот і керував бурхливою гірничодобувною діяльністю.

Пірпміда побудована понад 4400 років тому на честь єгипетського фараона П'ятої династії Сахури Фото: Mohamed Khaled

Перші розкопки піраміди провів в 1836 році Джон Перрінг, інженер на службі полковника Говарда Вайса, а потім їх продовжив єгиптолог Людвіг Борхардт у 1907 році. Тепер, понад століття потому, вчені знову ввійшли до цієї стародавньої споруди.

Правління Сахури було позначене миром і процвітанням Фото: Mohamed Khaled

Спочатку перед командою стояло завдання стабілізувати основу піраміди, щоб запобігти потенційному обвалу, а потім за допомогою 3D лазерного сканування ретельно дослідити її всередині. Ця передова технологія сприяла створенню вичерпних картографічних зображень, що охоплюють як зовнішній рельєф, так і коридори та камери всередині. Найважливіше те, що під час сканування виявили прихований прохід, який веде до восьми досі невідкритих кімнат, ймовірно, складських приміщень.

Піраміда Сахури побудована в кінці 26 - 25 столітті до н. е. для Сахури, другого царя П'ятої династії і першого царя, якого поховали в Абусирі

Стеля і підлога цих кімнат зазнали значного руйнування, тож встановити, що саме у них зберігалося, важко.

"Під час реставрації досягнули балансу між збереженням і презентацією, щоб забезпечити структурну цілісність приміщень, роблячи їх доступними для майбутніх досліджень і, можливо, для громадськості", — пояснила команда.

Наслідки цього відкриття глибокі: окрім безпосередньої інтриги щодо їх вмісту, ці комори мають потенціал для розгадки давніх загадок, що оточують піраміду Сахури. За словами дослідницької групи, "очікується, що відкриття та реставрація сховищ революціонізує погляд на історичний розвиток пірамідних структур і кине виклик існуючим парадигмам у цій галузі".

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