Майже 40 тисяч слів. Учені створили словник давньогрецької мови: на це пішло 23 роки

Вчені Кембриджського університету завершили 23-річну роботу з укладення словника давньогрецької мови. Для цього їм довелося дослідити безліч літературних творів, від епосу Гомера до творів 2-го століття.

Видавництво Кембриджського університету нещодавно презентувало "Кембриджський грецький словник" (Cambridge Greek Lexicon), робота над яким тривала 23 роки. Команда вчених під керівництвом Джеймса Діґґла, викладача грецької та латинської мов у Квінз-коледжі Кембриджського університету, взялися за грандіозне завдання — переробити та осучаснити визначення фрагментів давньогрецької мови, пише GreekReporter.

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Їхньою головною метою стало створення визначень, що характеризуються ясністю і доступністю, відхід від часто густих і заплутаних англійських інтерпретацій, знайдених у попередніх ітераціях лексикону. Ця робота вимагала вичерпного перегляду всього спектру давньогрецьких літературних творів, починаючи з епосу Гомера і закінчуючи творами другого століття нашої ери.

Учені розпочали складне дослідження двадцяти чотирьох символів грецького алфавіту, використовуючи цифрові бази даних, щоб створити "ясний, сучасний і доступний путівник" по архаїчній грецькій лексиці. Такий комплексний підхід допоміг з'ясувати численні нюанси цих слів у різних контекстах і під пером різних авторів.

Зародження цього монументального проєкту пов'язане з Джоном Чедвіком, видатним науковцем, та його зусиллями наприкінці 1990-х років. Чедвік, відомий своїми працями "Розшифровка лінійного письма B" та "Мікенський світ", раніше співпрацював з видавництвом Кембриджського університету над реконструкцією Мікенської Греції за стародавніми письмовими джерелами.

Спочатку Діґґл та його команда планували завершити роботу над словником за п'ять років. Однак незабаром стала очевидною недостатність наявних наукових знань, що спонукало до рішення розпочати новий етап укладання словника. За словами Діґґла, "невдовзі після початку роботи стало зрозуміло, що переглядати проміжний словник неможливо; він був надто застарілим за концепцією, дизайном і змістом. Краще було почати з нуля, уклавши новий словник".

Починання команди полегшив технологічний прогрес і наявність безцінних ресурсів, таких як цифрова бібліотека Perseus та Thesaurus Linguae Graecae. Це амбітне починання вимагало залучення додаткового редакційного персоналу та значних фінансових вливань. Протягом понад двох десятиліть вони присвятили себе цьому монументальному завданню, мотивовані прагненням до ретельності.

Видавництво Кембриджського університету тісно співпрацювало з верстальниками словника, щоб розробити особливий дизайн тексту з метою оптимізації читабельності словника. Завершений словник у двох томах охоплює приголомшливі тридцять сім тисяч грецьких слів, узятих із творів дев'яноста різних авторів, що охоплюють багатий гобелен 1500-річної літературної історії.

Наукове та культурне значення цього словника є надзвичайно важливим. Майкл Шарп, видавець видавництва Кембриджського університету, підкреслив його важливість: "Кембриджський грецький словник — одна з найважливіших класичних книг, які ми коли-небудь публікували. Він є важливою віхою в історії класики, а також в історії Кембриджського університету та видавництва Кембриджського університету".

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