Тонкощі римської політики. В Помпеях дослідники знайшли записи про тогочасні вибори

Команда археологів зробила важливе відкриття. Вони виявили передвиборчі написи, що обіцяють підтримку кандидату, відомому як Аулус Рустій Верус.

В офіційній заяві, оприлюдненій Pompeii Sites, йдеться про важливе археологічне відкриття, зроблене в резиденції, розташованій на острові 10 Регіону IX в Помпеях. Це історичне місто, розташоване в регіоні Кампанія в Італії, існувало як важливе римське поселення до свого трагічного поховання під 4-6-метровим шаром вулканічних уламків під час катастрофічного виверження Везувію в 79 році нашої ери, пише HeritageDaily.

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Виверження Везувію спричинило катастрофічну подію, піднявши смертоносний шлейф пекучої тефри та отруйних газів на висоту 33 кілометри. Виверження викинуло приголомшливі 1,5 мільйона тонн розплавленої породи, пемзи та пекучого попелу за секунду.

Команда знайшла передвиборчі написи на підтримку кандидата, на ім'я Аулус Рустій Верус, який балотувався на посаду едила (виборна посада часів Римської республіки). Едили відповідали за обслуговування громадських будівель (aedēs) та регулювання публічних свят і фестивалів. Посаду едила зазвичай займали молоді чоловіки, які мали намір пройти Cursus honorum на високу політичну посаду.

Cursus honorum, що з латинської означає "шлях честі", є послідовністю важливих військових і політичних магістратур, через які проходила кар'єра давньоримських політиків сенаторського рангу. Вона існувала для того, щоб не допускати на посади вищих магістратів занадто молодих та недосвідчених людей, що намагалися отримати їх завдяки підкупу, знатності чи родинних зв'язків.

Дослідники зазначили: "Зазвичай такі написи знаходяться на зовнішніх фасадах будівель, де люди можуть прочитати імена кандидатів у магістрати міста. Присутність всередині будинку, ймовірно, призначалася для проведення таких заходів, як обіди на підтримку кандидатів з метою популяризації передвиборчої кампанії серед своїх гостей".

Очевидно, що власник цієї резиденції був палким прихильником Авла Рустія Вера, про що свідчить знахідка млинового жорна, розташованого на видному місці в атріумі, з ініціалами кандидата — "ARV".

Під час розкопок знайдено безліч цікавих артефактів, що стосуються домашнього господарства. Серед них спеціальний ларарій — святилище для вшанування духів-охоронців, що оберігали римську резиденцію.

У цьому сакральному просторі зберігалися вотивні жертвоприношення, що включали інжир та фініки, які використовували в ритуалах. Крім того, сліди різноманітних фруктів, риби та м'яса дали цінну інформацію про кулінарні вподобання та побутові звичаї давніх мешканців.

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