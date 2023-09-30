Останні штрихи: учені закарбували момент формування молота у зникомої акули (відео)

Учені змогли задокументувати момент формування молота в молотоголової акули, скориставшись, можливо, останньою можливістю вивчити зникомий вид краще.

Молотоголові акули з їхніми широкими носами й далеко посадженими очима — одні з найнезвичайніших мешканців моря. Хоча ми й розуміємо, чому вони еволюціонували саме так, точний процес формування їхньої фірмової "молотоподібної" голови залишався незрозумілим доти, доки вчені не змогли зафіксувати сам момент утворення цієї відмінної риси, пише IFLScience.

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Нещодавно дослідники отримали рідкісну можливість зафіксувати цей загадковий процес у дії, показавши нам, як формується голова легендарної акули. Гарет Фрейзер, керівник дослідження, поділився своїм захопленням, зазначивши: "Ми вперше спостерігаємо за створенням цього дива природи, яке ми, можливо, більше не побачимо".

Вивчення молотоголовів — справа непроста. На відміну від багатьох інших риб, включно з деякими акулами, які відкладають ікру, молотоголові є тваринами, які народжують живцем — вони народжують своїх дітей одразу живими. Це означає, що дослідники не можуть легко спостерігати за їхнім раннім розвитком. І це ще складніше завдання, якщо врахувати, що багато видів молотоголових перебувають під загрозою зникнення та не можуть бути піддані поглибленому вивченню.

Але команда знайшла рішення — це капотоголова акула. Це найменший представник сімейства молотоголових. На відміну від своїх більших родичів, капотоголова акула в достатку зустрічається в деяких прибережних водах. Вона також є єдиною відомою всеїдною акулою.

Щоб не нашкодити природі, команда не стала відловлювати нових акул. Замість цього вони вивчали збережені ембріони, отримані під час попередніх досліджень. Так вдалося скласти послідовність розвитку акули-молота, що раніше не було можливим.

Стівен Байрум, один із авторів дослідження, зазначив, наскільки вдало вони вчинили. "Особливості капотоголової акули зробили це відкриття можливим, — сказав він, — Такий шанс може більше не випасти, особливо у випадку з іншими видами молотоголових".

Отже, що ж вдалося з'ясувати вченим про унікальну голову молотоголових? Формування голови починається рано: голова молодої акули схожа на голову будь-якої іншої молодої риби. Однак у міру її розвитку в материнській утробі приблизно на півдорозі відбувається суттєва трансформація.

На цьому проміжному етапі розвитку відбувається щось незвичайне. Хрящ навколо носа молодої акули — гнучкий матеріал, що становить більшу частину скелета акули, — починає унікальне розширення. Замість того щоб рости прямолінійно, як у більшості тварин, цей хрящ починає витягуватися в обидва боки, розширюючись горизонтально.

У міру того, як дні змінюються тижнями, цей ріст триває, створюючи широку й округлу форму. Саме на цьому етапі починає формуватися характерний "молот" акули. Саме ця поступова трансформація типової голови акули на культову форму молота робить її унікальним представником тваринного світу.

Трансформація акули-молота

Наша природа різноманітна, і, дивлячись на деяких живих істот, ми не можемо, часом, навіть припустити еволюційний геній, що стоїть за їхнім підсумковим зовнішнім виглядом. А поки природа продовжує свої божевільні експерименти, ученим залишається тільки чекати на вдалий момент і документувати ранні етапи їхнього формування за першої ж можливості. У майбутньому отримана інформація може допомогти людству в ширшому погляді на живих істот, їхні особливості й ареали проживання, що, зі свого боку, допоможе нам урятувати багато видів, які перебувають на межі вимирання.

Раніше Фокус писав про причини нападу акул на людей. Гевін Нейлор, дослідник акул із Університету Флориди, пояснив, що іноді галасливі люди видають сигнали, схожі на ті, які виходять від риб'ячих косяків.

Також Фокус писав про те, що біля берегів Канади акули масово викидаються на берег, але, на думку вчених, це добре. Тільки за останній рік кількість найгрізніших хижаків в океані, викинутих на берег Канади, істотно зросла. Але дослідники не вважають це проблемою.