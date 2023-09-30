Наступна Атлантида. Один із найбільших мегаполісів Землі поступово йде під воду

Нове дослідження показало, що через діяльність людини, глобальне потепління і помилки під час планування — Велике Яблуко в майбутньому може стати черговим похованим під водою містом.

Незважаючи на те, що вулиці Нью-Йорка можуть здаватися твердими і непохитними під ногами його жителів, вони насправді перебувають у русі. І це пов'язано не тільки з шокуючими кадрами пасажирів, які пробираються крізь повені у Вест-Віллідж. Виявляється, Нью-Йорк поступово, але впевнено, йде під воду, пише Space.

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У період з 2016 по 2023 рік фахівці Лабораторії реактивного руху NASA використовували передову космічну технологію — інтерферометричний радар із синтезованою апертурою, для створення тривимірної карти ґрунту під Нью-Йорком. Ця технологія дозволила відстежити будь-який рух землі за ці роки. Побачене вченими шокувало їх. Виявляється, щороку ґрунт під Нью-Йорком опускається приблизно на 1,6 мм.

При цьому частина цього опускання цілком природна. Уявіть собі, що близько 24 000 років тому величезна товща льоду покривала частину Нової Англії. Цей масивний шар льоду тиснув на землю, подібно до того, як важкий предмет може зануритися в м'який матрац. Райони навколо крижаного щита, такі як Нью-Йорк, були трохи підняті. Але в міру танення крижаного покриву землі стали повертатися у вихідне положення. Для Нью-Йорка цей зсув означає, що земля знову занурюється.

Але тут виникає цікавий момент. Не всі опускання міста пояснюється поверненням усього ґрунту на свої вихідні місця. Деякі з них відбуваються з нашої вини. Бретт Баззанга, провідний вчений, який проводив дослідження, зазначив, що детальне картографування показало такі закономірності в русі землі в Нью-Йорку, які раніше не були помічені. Такі райони Квінса, як злітно-посадкова смуга 13/31 аеропорту Ла-Гуардія і стадіон Артура Еша, опускаються швидше, ніж інші, в середньому по місту. І, судячи з усього, причиною цього є фундаментальна помилка їх розміщення. Річ у тім, що ці об'єкти побудовані на звалищах. З цієї ж причини швидше опускаються острови Говернорс і Райкерс-Айленд.

З іншого боку, деякі райони міста, навпаки, піднімаються. Наприклад, у Східному Вільямсбурзі в Брукліні спостерігається щорічний підйом на 15,2 мм. Яскравішим прикладом є Вудсайд у Квінсі, де в період з 2016 до 2019 року рівень опадів підвищувався на 6,6 мм на рік, хоча нині цей показник вирівнявся. Що стоїть за цими процесами? Роберт Копп, один зі співавторів дослідження, вважає, що винуватцями можуть бути такі види людської діяльності, як відкачування ґрунтових вод і використання ін'єкційних свердловин, однак для повної впевненості необхідно провести додаткові дослідження.

Найближчими роками дослідники використовуватимуть подібну технологію для вивчення переміщення землі по всьому світу. З огляду на підвищення рівня Світового океану, яке ми спостерігаємо в усьому світі, розуміння цих рухів суші має вирішальне значення для майбутнього планування міст та інфраструктури. Знання того, які райони опускаються або піднімаються, може допомогти містам краще підготуватися до таких проблем, як повені. І хоча повільне опускання Нью-Йорка може викликати здивування, ця інформація допоможе забезпечити безпеку міста в майбутньому.

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