Винен не астероїд. Учені вважають, що 66 млн років тому динозаврів убило щось інше

Дослідники розробили нову симуляцію, яка використовувала понад 300 000 різноманітних сценаріїв, щоб дізнатися правду.

Вважається, що динозаври були знищені 66 мільйонів років тому величезним астероїдом, який врізався в півострів Юкатан, де залишив кратер Чиксулуб. Однак нове дослідження вчених припускає, що весь цей час дослідники могли помилятися щодо справжньої причини загибелі цих давно вимерлих істот, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Дармутського університету розробили симуляцію, яка використовувала реальні геологічні дані для аналізу понад 300 000 можливих сценаріїв. Автори дослідження зазначають, що система була використана для пояснення літопису скам'янілостей за мільйон років до і після вимирання динозаврів.

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Результати моделювання свідчать про те, що зміна клімату і токсичні гази через сотні років викидів Деканських пасток стали "останнім цвяхом у труну вимерлих тварин". Команда припускає, що індійський мегавулкан "Декканські пастки" закачав в атмосферу нашої планети 10,4 трильйона тонн вуглекислого газу і 9,3 трильйона тонн діоксиду сірки, і все це за майже мільйон років вивержень.

Таким чином вчені вважають, що справжньою причиною вимирання динозаврів на Землі став зовсім не астероїд, як вважалося раніше, а індійський мегавулкан "Декканські пастки". Автори дослідження зазначають, що використовували у своїй комп'ютерній моделі геологічні та кліматичні дані, зібрані з трьох зразків глибоководного керна. При цьому кожен із них містив скам'янілості, датовані від 67 до 65 мільйонами років тому.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри наук про Землю Бенхіна Келлера, вченим відомо, що вулкани справді здатні спричиняти масові вимирання, проте їхня робота фактично стала першою незалежною оцінкою летких викидів, що ґрунтується на доказах впливу на навколишнє середовище.

Вчені ввели у свою комп'ютерну модель геологічні дані, зібрані зі зразків глибоководних кернів Фото: United States Geological Survey

Науковці зазначають, що їхня симуляція опрацьовує дані, щоб визначити кількість вуглекислого газу та діоксиду сірки, необхідну для створення порушень вуглецевого циклу, яку науковці спостерігають у геологічних даних. Однак найважливішим учені вважають те, що система працює незалежно, без людської упередженості.

Келлер зазначає, що більшість подібних моделей, як правило, рухаються вперед, але вони з колегами адаптували свою симуляцію, щоб вона рухалася у зворотний бік, використовуючи ефект, щоб знайти причину загибелі динозаврів за допомогою статистики.

Команда зазначає, що у своєму дослідженні вони залучили 128 комп'ютерних процесів, що виконують сценарії загалом на 512 ядрах паралельно. Запуск цих процесів паралельно значно прискорив отримання результату — знадобилося всього кілька днів, а не років.

Зрештою всі процеси порівняли свої результати наприкінці кожного запуску моделі — результатом стала версія про небезпечно високі рівні вуглекислого газу і діоксиду сірки під час того, що дослідники називають "вимиранням крейдяного і палеогенового періоду". Простими словами, модель показала, що до загибелі динозаврів і безлічі інших істот призвело зовсім не падіння астероїда, а тривала активність індійських мегавулканів. Утім, наукове товариство все ще не дійшло консенсусу, деякі дослідники сумніваються в результатах цієї роботи.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі вже почалося шосте масове вимирання: вчені назвали перші ознаки.