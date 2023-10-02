Заправити авто "рідкими людьми": чи перетворимося ми на нафту в майбутньому

Чи можуть людські рештки за тисячі років стати викопним паливом? Хоча це не так просто, проте специфічні умови, яких потребує процес трансформації, все ж реальні.

Чи замислювалися ви коли-небудь про долю наших останків у далекому майбутньому, через багато років після того, як наше існування відійде в історію? Чи можливо, що деякі з нас могли б стати викопним паливом? Детальніше пише IFLScience.

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Це спекулятивне питання, і відповідь на нього видається вкрай малоймовірною, аніж повністю неможливою. Теоретично, людські тіла можуть зазнати трансформації, подібної до створення викопного палива, але такий результат потребував би низки вкрай специфічних умов.

Щоб уявити, як наші рештки потенційно можуть стати викопним паливом і оцінити малоймовірність такого розвитку подій, необхідно зрозуміти природу цих речовин та процесів, які їх породили.

Викопне паливо, всупереч поширеній думці, не є рештками динозаврів. Походження цієї хибної думки, найімовірніше, випливає з нашої сучасної асоціації викопних решток насамперед з динозаврами. Однак так було не завжди.

До середини 18-го століття слово "викопне" стосувалося чогось "викопаного" або ж самого процесу викопування, а не лише мертвих організмів. Сучасне розуміння цього слова сформувалося пізніше, і лише в середині 19 століття з'явився термін "викопне паливо".

Більшість організмів, які стали викопним паливом, були значно меншими за розміром, а в деяких випадках вимерли задовго до епохи динозаврів. Тому, коли ви заправляєте свій автомобіль, ви не заправляєте авто рідкими динозаврами, принаймні не в значних кількостях.

Всупереч своїй назві, викопні види палива не є копалинами. Вони складаються з вуглецевих сполук, що утворилися внаслідок розкладання менш складних відмерлих організмів, відмінних від динозаврів чи навіть людей.

Натомість скам'янілості — це або відбитки, залишені тваринами, або залишки їхніх скелетних структур, такі як кістки чи мушлі Фото: Rowan Martindale/ The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences

Натомість скам'янілості — це або відбитки, залишені тваринами, або залишки їхніх скелетних структур, такі як кістки чи мушлі. Якщо їх швидко поховати, то деякі м'які тканини можуть зберегтися: скам'яніти або ж мінералізуватися. В обох випадках вони не міститимуть вуглецю, що зробить їх непридатними для використання як паливо.

Викопне паливо, включаючи вугілля, нафту і природний газ, переважно походить від доісторичних рослин і дрібних істот, які процвітали десятки мільйонів років тому. Вугілля, наприклад, зберігає енергію, яку колись мали рослини, що росли в болотистих лісах. Коли вони гинули, їхні рештки осідали на дно водойм, де в умовах нестачі кисню відбувалося часткове розкладання, і врешті-решт вони перетворювалися на торф.

З плином часу, коли ці водно-болотні угіддя висихали і були поховані під різними матеріалами, тепло і тиск, що виникали внаслідок цього процесу, перетворили рослинну речовину на вугілля, яке ми знаємо сьогодні.

Більшість вугілля, яке використовується сьогодні, почало цей трансформаційний шлях приблизно 350-300 мільйонів років тому в кам'яновугільний період, названий так завдяки своїй багатій на вугілля спадщині.

Нафта походить від подібного процесу, який розпочався в доісторичних океанах. Відмерлий планктон осідав на дно океану, поступово вкриваючись додатковим сміттям у міру занурення і змішуючись з піском, мулом та камінням.

Під впливом тепла і тиску, що створюються цими шарами, рештки перетворюються на нафту. Варто зазначити, що цей процес не обмежується лише морськими мікроорганізмами, оскільки нафта також може бути отримана з доісторичних озер, де водорості зазнали аналогічних перетворень.

Нафта складається з різноманітних вуглеводневих сполук і існує в рідкому стані. Зазвичай вона знаходиться глибоко під землею в осадових породах, хоча іноді може виходити на поверхню у вигляді дьогтю або бітуму. Колір нафти змінюється залежно від її складу: якщо вона містить менше металів або сірки, вона виглядає світлішою, а якщо менше — майже прозорою.

Природний газ є ще одним видом викопного палива. Він складається переважно з метану, з незначними домішками етану, пропану, бутану та пентану. Як і нафта, природний газ утворюється, коли організми зазнають перетворень під впливом тепла і тиску в середовищі, позбавленому кисню. Метан, найпростіший і найлегший вуглеводень, у природному стані не має кольору і запаху, але є легкозаймистим.

Після утворення природний газ підіймається на поверхню, але його здатність це зробити залежить від навколишньої породи. У пористих і проникних породах із взаємопов'язаними просторами газ може виходити легше.

Більшість газових родовищ, які сьогодні експлуатуються, походять з пористих порід, похованих під непроникними шарами, що називаються звичайним природним газом. Крім того, газ може бути в пастці в крихітних порах певних сланців, пісковиків або інших осадових порід, відомих як "сланцевий газ" або "газ щільних порід". У деяких випадках він співіснує з покладами сирої нафти, і його відносять до категорії супутнього природного газу.

Перспектива того, що людина піддасться тим самим трансформаційним процесам, які створили викопне паливо, здебільшого з рослин і мікроорганізмів, залишається вкрай малоймовірною. Хоча ця концепція і не є неймовірною, вона більше належить до сфери наукової фантастики, ніж до науково обґрунтованої ймовірності.

Більш правдоподібний сценарій, хоча й досі дуже рідкісний, передбачає поступове розкладання наших м'яких тканин, що врешті-решт дає можливість нашим багатим на мінерали кісткам скам'яніти в ідеальних умовах. Однак навіть у цьому випадку ці скам'янілості виявляться непридатними як паливо.

З практичного погляду, деякі органічні молекули в наших тілах потенційно могли б піддатися цим процесам, але їхня кількість була б настільки мізерною, що вони не мали б жодної практичної користі, ймовірно, їх було б недостатньо навіть для живлення іграшкової машинки, не кажучи вже про повнорозмірний транспортний засіб.

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